Ancora gravi le condizioni dell'operaio colpito alla testa dalla carrucola caduta

INFORTUNIO SUL LAVOROROVIGO Restano gravi le condizioni dell'operaio rimasto vittima di un incidente sul lavoro in centro a Rovigo nella mattinata di venerdì. L'uomo, un operaio edile di 52 anni, stava organizzando il cantiere per la ristrutturazione di un appartamento sito in un complesso condominiale in via Fuà Fusinato. Il lavoratore stava gestendo il carico di materiali edili nel cortile del condominio quando, al momento del sollevamento per il trasporto del materiale al piano, il sistema a carrucola ha ceduto e l'operaio è stato...