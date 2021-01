Dopo un filotto di giorni con i numeri delle positività in calo, il numero assoluto ieri è risalito a 66, nettamente superiore rispetto alle 22 di martedì. Ma nel bollettino di ieri si contano anche ben 151 guarigioni, così che il numero dei residenti in Polesine attualmente positivi si riduce ancora, scendendo a 2.221. Ma, soprattutto, scende ancora il valore dell'incidenza, il parametro che dà la misura dell'andamento epidemico fra la popolazione, rapportando le nuove positività ai tamponi eseguiti: ieri il valore relativo all'ultima settimana si è attestato a 3,31%. Dieci giorni fa era oltre il doppio, sopra il 7%. Restano stabili a 106 i ricoverati, confermando una tendenza al ribasso. Dieci giorni fa, infatti, i pazienti Covid totali erano 134. Un altro dato rassicurante è quello relativo alle case di riposo, nelle quali non si registrano nuove positività, a fronte, invece, di numerose negativizzazioni, confermando anche in questo caso una situazione in miglioramento rispetto a quella, pesantissima delle scorse settimane.

CLASSE IN QUARANTENA

Una positività è emersa invece in ambito scolastico, alla scuola dell'infanzia Pascoli di Badia Polesine, facendo scattare, secondo le ultime disposizioni, la quarantena per tutta la classe. In questo momento sono 2.542 i polesani in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

