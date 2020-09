Quattro nuovi contagi e un ricovero in più, con un paziente trasferito in terapia intensiva all'ospedale Covid di Trecenta. La guerra al virus è ripresa, con un sorvegliato speciale che è il focolaio di Porto Viro. Dallo screening sono emerse due positività sui pazienti della casa di cura privata. Gli altri due casi di persone positive che si sono registrati ieri sono un uomo di 76 anni del Basso Polesine, contatto di una persona positiva, e una donna di 45 anni del Medio Polesine, anche in questo caso contatto di una persona positiva: entrambi asintomatici, erano già in isolamento fiduciario. Si alza di un paziente il numero delle persone positive che ha bisogno di assistenza medica: attualmente risultano 21 ricoverati nelle strutture Covid-19 e sono stati tutti portati a Trecenta dove dalla settimana scorsa è stato attivato il modulo da 25 posti letto per affrontare l'emergenza. Qui 17 pazienti sono seguiti in area medica Covid al San Luca e quattro pazienti sono in terapia intensiva perché hanno difficoltà respiratorie.

IN ISOLAMENTO

Sono 108 le persone attualmente positive in provincia e 440 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. I due nuovi pazienti positivi accertati nella Casa di Cura di Porto Viro verranno trasferiti all'ospedale di Trecenta nei prossimi giorni e si aggiungeranno agli altri 18 pazienti ricoverati che si sono contagiati a Porto Viro e sono stati trasferiti all'ospedale di Trecenta nei giorni scorsi. Attualmente la casa di cura di Porto viro sta sanificando a rotazione tutti gli ambienti, mentre lo screening sugli operatori e sui pazienti è stato potenziato per monitorare l'evolversi del focolaio, essendo i pazienti tutte persone ad alto rischio perché già provate da altre patologie. Ottime notizie per le case di riposo, dove invece non si segnalano positività né tra gli ospiti né tra gli operatori. I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 83.605 e le persone sottoposte a tampone sono 32.728. I numeri complessivi indicano 5 nuove guarigioni che fanno salire a 471 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia e 616 il numero di polesani che ha contratto il virus da inizio epidemia.

