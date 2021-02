LE ALTRE CATEGORIE

ROVIGO Fra quanti non hanno aderito alla campagna vaccinale, fra i dipendenti dell'Ulss, oltre al 10% degli Oss e all'8 degli infermieri, c'è anche un 3% del personale dirigente. La dirigenza comprende medici, ma anche biologi, farmacisti, veterinari e anche le posizioni apicali del personale tecnico. Circa una quindicina di questi avrebbero scelto di non vaccinarsi, così come oltre 150 infermieri e una cinquantina di Oss. E in aggiunta a quanti non erano idonei alla vaccinazione. Questo solo fra i dipendenti diretti dell'Ulss Polesana.

L'ORDINE

«Sinceramente non mi risulta che vi siano medici che abbiano rifiutato la vaccinazione non per motivi di salute sottolinea il presidente dell'Ordine dei medici di Rovigo e della Federazione degli ordini del Veneto Francesco Noce - Il direttore generale non mi ha segnalato nessun caso. Ma nell'eventualità ne emergesse uno, il collega sarebbe subito chiamato dall'Ordine per sentire quali possano essere state le motivazioni di una tale scelta, inaccettabile per un medico, che ha un dovere non solo morale ma anche deontologico: un medico che rifiutasse il vaccino non potrebbe continuare a svolgere la propria attività».

I NUMERI COMPLESSIVI

Di fronte però alle cifre del tasso di adesione fra i dipendenti Ulss, Noce allarga le braccia: «Numeri impressionanti, non c'è nulla da fare: il Governo doveva rendere obbligatoria la vaccinazione per il personale sanitario. Ma è ancora in tempo per farlo e mi auguro che lo faccia. Non è una situazione tollerabile, chiunque lavora in ambito sanitario deve vaccinarsi, per la propria sicurezza ma soprattutto per quella degli altri e dei pazienti. La normativa in materia di sicurezza sul lavoro impone anche il dovere della tutela dei dipendenti, sia singoli che nel loro insieme e il rifiuto di vaccinarsi potrebbe essere inquadrato in quest'ottica e si potrebbe perfino ipotizzare la possibilità di una sospensione, ma addirittura un licenziamento, anche se capisco che in questo momento provvedimenti sanzionatori di questo tipo andrebbero ad intaccare un'operatività già fragile, ma è inaccettabile tutto questo. Fra l'altro, come Ordine, in questo momento riceviamo proprio sollecitazioni di segno opposto, da parte di colleghi liberi professionisti o odontoiatri, che ancora non sono stati vaccinati che chiedono con insistenza quando verrà il loro turno, ma anche comuni cittadini che mi fermano per strada per avere notizie su quando saranno chiamati».

LOTTA AL VIRUS

«Perché il vaccino - osserva Noce - è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere davvero questa malattia altamente contagiosa. E ora i numeri iniziano ad essere anche consistenti, eppure non sono emerse segnalazioni di gravi reazioni avverse. Il problema, quindi, è casomai la mancanza di dosi e non è un caso che il presidente della Regione si stia muovendo per vedere se è se possibile acquistarle in canali ulteriori».

Una carenza che allunga i tempi e fa slittare l'allargamento a tutta la popolazione, che dovrebbe vedere in campo i medici di medicina generale: «Al momento è tutto ancora a livello di ipotesi, non c'è nessun piano predisposto per questa ulteriore fase. I medici di medicina generale hanno già dato la propria disponibilità, ma abbiamo anche un elenco di altri medici liberi professionisti e odontoiatri che si sono offerti per le vaccinazioni. Molti si sono detti pronti anche ad andare nei centri di vaccinazione, perché negli ambulatori i vaccini come quelli di Pfizer e Moderna che richiedono modalità di conservazione e diluizione particolari è difficile gestirli».

