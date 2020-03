«Il piano per fronteggiare l'emergenza è pronto anche in Polesine: quelli che erano i criteri per la normalità non sono più applicabili: a situazioni straordinarie dobbiamo rispondere con azioni straordinarie». Anche l'Ulss 5, spiega il direttore Compostella, è pronta a fronteggiare l'arrivo del picco. E anche a prendere parte alla sperimentazione del Tocilizumab, farmaco prodotto dalla Roche per il trattamento dell'artrite reumatoide, utilizzato anche per altre malattie infiammatorie, nei casi più gravi di Covid-19, nei quali i danni polmonari sembrano essere provocati da una risposta infiammatoria esagerata. Dove le sperimentazioni sono state già avviate, i risultati sembrano incoraggianti. Un piccolo segnale di speranza. E se ieri si è registrato anche il secondo caso di guarigione certificata in Polesine, mentre il Cup dell'Ulss 5 ha superato la fase di ingolfamento dovuta alla necessità di far fronte allo spostamento di tutte le visite non urgenti, tornando quindi al consueto orario, la Regione ha comunicato che fra gli ospedali veneti che hanno aderito e che riceveranno il farmaco, oltre all'Azienda ospedaliera di Padova, all'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ed a quelli di Vicenza, Bassano e Santorso in provincia di Vicenza, e di Villafranca e Negrar in provincia di Verona, c'è anche Rovigo. Lo studio sul trattamento con Tocilizumab è stato approvato il 18 marzo dall' Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco.

