INNOVAZIONE

ROVIGO Anche il Comune di Rovigo si sta adeguando alla transizione al digitale: si apre un nuovo modo di comunicare tra cittadino e Pubblica amministrazione. La trasformazione digitale della pubblica amministrazione, spiega l'assessore all'Innovazione Luisa Cattozzo, è necessaria per creare nuove opportunità di crescita, semplificare la burocrazia e rendere la politica più trasparente ed efficace. Competenze e tecnologie sono i prerequisiti di questo importante cambiamento, gestito e normato a livello centrale di concerto tra il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero per l'Innovazione e l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Tutte le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, sono coinvolte in questo cambiamento e dovranno adottare obbligatoriamente le cosiddette piattaforme tecnologiche abilitanti per semplificare l'interazione col cittadino. L'obiettivo statale è quello di riconoscere uguali diritti di cittadinanza digitale.

L'OBIETTIVO

«Per raggiungere questo scopo - ha spiegato Cattozzo - alle pubbliche amministrazioni locali è richiesto di adeguare i propri sistemi e organizzazione per erogare servizi digitali al cittadino secondo criteri di trasparenza, accessibilità e sicurezza, promuovendo la cosiddetta identità digitale, denominata ormai comunemente Spid. L'importanza dello Spid è principalmente legata al fatto che il cittadino potrà finalmente avere credenziali uniche di accesso ai servizi pubblici di ogni livello, dall'Inps, al Comune, fino alla sanità e, dall'altro lato, al fatto di avere un unico punto di riferimento per tutte le pubbliche amministrazioni che potranno così comunicare al cittadino con un unico mezzo per notifiche di ogni tipo».

I SETTORI COINVOLTI

Attualmente il Comune di Rovigo ha attivato lo Spid per il Settore Ragioneria, per comunicare e inviare dati di controllo alla Corte dei Conti, ed è in fase di attivazione per il Settore Anagrafe che permetterà di abbandonare i servizi di autenticazione gestiti localmente dai singoli enti, permettendo anche di risparmiare risorse in termini di lavoro e costo necessari per il rilascio e la manutenzione delle credenziali.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA