SCREENING DI MASSA

ROVIGO Accanto ai 500 tamponi per Covid 19 effettuati sui casi sospetti, si continua a effettuare lo screening al personale sanitario e al personale delle case di cura e di riposo del Polesine. Alla luce di quanto emerso a Padova, dove su 40 tamponi fatti sette pompieri sono risultati positivi e uno è stato ricoverato con sintomatologia pesante, anche le forze dell'ordine e i pompieri che operano nella provincia di Rovigo saranno presto inseriti nelle liste di priorità per lo screening. L'antefatto è che al comando dei pompieri di Padova è stata fatta una verifica sul personale in servizio dopo che uno degli agenti è stato ricoverato in ospedale con febbre e insufficienza respiratoria. A quel punto è scattato l'allarme e così sono stati fatti i primi tamponi, che hanno rilevato un alto numero di contagi.

FORZE DELL'ORDINE E POMPIERI

Anche a Rovigo, pompieri e forze dell'ordine sono categorie in prima linea, perché prestano soccorso ed effettuano ogni giorno controlli sulle strade senza conoscere preventivamente le condizioni di salute di chi soccorrono o di chi controllano. In questi giorni i tamponi hanno richiesto molto tempo per l'esito, addirittura 3 giorni, sollevando proteste anche da parte dei cittadini e dei familiari dei pazienti che presentano sintomatologia e sono in ansia per se stessi e per i propri cari. Fino ad oggi il tampone per Covid 19 è stato fatto, per l'Ulss di Rovigo, solo dal laboratorio di Padova.

NUOVE ATTREZZATURE

«Lunedì arriverà a Rovigo la macchina che ci permetterà di effettuare una parte degli esami qui, accelerando i risultati. Fino ad ora abbiamo dovuto appoggiarci a Padova, che nonostante lavori 24 ore al giorno ha una mole di lavoro inimmaginabile a carico delle macchine, che possono processare un numero limitato di campioni», ha spiegato Compostella, giustificando il ritardo negli esiti. «Non ci sono rischi per i ritardi ha aggiunto , poiché mentre le persone attendono l'esito sono comunque a casa in isolamento domiciliare quindi non possono muoversi e non rischiano di diffondere ulteriormente il contagio». Oltre al nuovo macchinario per l'elaborazione degli esiti del tampone per coronavirus, domani arriverà al laboratorio dell'ospedale di Rovigo anche una seconda macchina adattata in modo da poter processare i tamponi. «Confidiamo che questo potrà accelerare le tempistiche, rendendoci più autonomi» ha concluso Compostella.

ALLARME CASE DI RIPOSO

Per quanto riguarda il personale delle case di riposo, il consiglio comunale di Rovigo alza la voce sull'Iras che, secondo le voci dei dipendenti raccolte e riportate dal consigliere Antonio Rossini, sarebbe in difficoltà con la disponibilità di mascherine e dispositivi di protezione per i dipendenti. «In questi giorni di emergenza ho con preoccupazione ascoltato la voce di più dipendenti del disagio e del potenziale pericolo all'interno dell'Iras che hanno evidenziato la carenza di Dispositivi di protezione individuale e strumenti sanitari come mascherine, camici monouso, termometri che rilevino la temperatura a distanza: sarebbe opportuno accertare se vi è stata una sanificazione generale degli ambienti delle comunità nelle modalità previste dal protocollo in vigore» chiede il consigliere comunale Antonio Rossini a tutela del personale e anche degli ospiti che risultano tra le persone più a rischio in caso di diffusione del virus. Il personale ha riferito gravissime criticità e carenze al consigliere comunale e alle rappresentanze sindacali di riferimento. «Chiedo al sindaco Edoardo Gaffeo che venga verificato se il personale stia lavorando in condizioni di massima sicurezza e se i protocolli previsti per emergenza siano rigorosamente applicati» conclude Rossini.

R.Pau.

