Il funzionamento a singhiozzo dell'ufficio Anagrafe finisce al centro di una interrogazione della lista civica Bobosindaco, a seguito delle numerose proteste dei cittadini che in queste ultime settimane hanno riscontrato dei malfunzionamenti del servizio pubblico, vista l'impossibilità di accedere fisicamente allo sportello o di contattarlo telefonicamente.

LA DENUNCIA

«Come lista civica - spiega l'ex sindaco Massimo Barbujani - mi faccio portavoce delle lamentale, da più parti espresse, nei confronti dell'amministrazione comunale inerenti la mancanza di adeguati servizi al cittadino e nello specifico, dell'incapacità di soddisfare i bisogni ascrivivili agli uffici, e in primo luogo all'ufficio Anagrafe, per cambi di residenza e certificati».

Pur consapevole della situazione di emergenza che si è venuta a creare, a causa della pandemia da Covid 19, e convinto della necessità di digitalizzare e dematerializzare il lavoro, per un maggior carattere funzionale e nel rispetto anche dell'ambiente, Barbujani ricorda che uno dei compiti di una amministrazione pubblica è quello di essere al servizio del cittadino e di operare nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e rapidità.

SERVIZI PER TUTTI

«Proprio per questo - spiega - non si può trascurare l'ancora indiscutibile presenza di parte della cittadinanza priva di competenze digitali e di adeguati strumenti basilari per poter accedere alle applicazioni digitali o comunque ai servizi on-line».

Per tali motivi Barbujani chiede al sindaco di attivarsi al fine di prevedere una organizzazione a livello di personale e di strumenti tale da garantire il celere e adeguato soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, ponendo attenzione anche a quella parte di comunità non ancora avvezza all'utilizzo dei dispositivi tecnologici.

