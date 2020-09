AMBIENTE

ROVIGO Centrosinistra e due storici amministratori di Villadose si compattano a sostegno della candidata sindaco Lucia Pozzato. Ieri mattina si sono espressi a favore confronti della 59enne il consigliere di minoranza ed ex sindaco Francesco Zocco (1991-2000), la candidata consigliere ed anch'ella ex sindaco Mirella Zambello (2000-2010), il segretario locale del Pd Sergio Manzoni, Renato Buratto di Rifondazione e Tita Maria del Partito Socialista. L'occasione, una conferenza stampa alla sede provinciale dei Dem a Rovigo, è soprattutto servita per criticare gli ultimi 10 anni di Amministrazione di Gino Alessio. «Due giorni fa abbiamo svolto l'ultima seduta del consiglio comunale di Villadose. Noi, come minoranza, abbiamo sottolineato che in questi anni la giunta non si è assolutamente impegnata in un coinvolgimento della minoranza. Per dirne una, a dicembre è stata rigettata la cittadinanza onoraria della Segre, mentre centinaia di altri Comuni lo hanno fatto. È stata rifiutato la collaborazione per vicenda Fresenius, dove si chiedeva di aprire un tavolo di trattativa per autorizzazione di ampliamento da 30 milioni di euro. Insomma, non saremmo arrivati a questa situazione di incomunicabilità con l'azienda se ci fosse stato anche il nostro sostegno a quel tavolo. Avevano promesso sviluppo e ampie prospettive, ma non c'è stata nessuna delle due cose. Villadose ha perso 300 abitanti, siamo scesi sotto i cinque mila abitanti». Zambello, attualmente assessore al Sociale a Rovigo, ha rincarato aggiungendo che «manca la vivibilità a Villadose».

