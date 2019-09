Amolaretta, ciclabile aperta dopo 20 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIALa lunga attesa è finita. La pista ciclabile Amolaretta diventa realtà. «É stato aperto al pubblico il tratto ciclabile fra via Leonardo da Vinci e via della Solidarietà - comunica il sindaco Omar Barbierato - permettendo ai cittadini di poter transitare in bici dal quartiere al centro città. L'azione si è resa possibile grazie all'ultima delibera votata in consiglio comunale, in seguito a tutta una serie di vicissitudini burocratiche, amministrative e politiche che si sono protratte dal 2000 ad oggi». L'apertura anticipata,...