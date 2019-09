Amnesty e il capoluogo rilanciano la richiesta di verità su Giulio Regeni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CAMPAGNAROVIGO Riparte dal Polesine la campagna Verità per Giulio Regeni, che Amnesty rilancia con la richiesta di un nuovo ritiro dell'ambasciatore italiano a Il Cairo, a due anni di distanza dal suo ritorno. In Pescheria nuova ne hanno parlato il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, con il sindaco Edoardo Gaffeo e Giovanni Stefani, responsabile dell'associazione a Rovigo. «Giulio Regeni - ha detto Noury - non è una storia vecchia da consegnare alla memoria passiva. La memoria che ci piace è quella che ritorna in...