AMICI DELLA BICITESSERAMENTO2022 OGGI AL VIASi apre la campagna di tesseramento alla Fiab Amici della bici per il 2022. L'associazione sarà oggi ospite del mercato Campagna amica di Coldiretti in Tassina con un gazebo. La Fiab opera dal 2006 per promuovere una cultura della bicicletta a Rovigo e su tutto il territorio provinciale. Chi si tessera entro la fine del 2021 avrà un piccolo sconto. Da maggio è attiva una sezione occhiobellese che...