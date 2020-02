AMICI DELLA BICI

ROVIGO Gli Amici della bici di Rovigo hanno organizzato un ciclo di incontri dal titolo Pedalo anch'io aperto ai soci e ai non iscritti per approfondire e scoprire temi legati al mondo della bicicletta. Il primo appuntamento è stato dedicato a Ideare tracce gpx per la bici e ha avuto come protagonista Volker Schmidt della Fiab di Padova. Ospitato alla sede di CoopUP Rovigo, l'incontro ha trattato di tecnica Garmin e del suo uso, nonché di varie applicazioni scaricabili sul telefonino per tracciare e fissare itinerari in sicurezza, il più possibile protetti dal traffico a motore.

La seconda serata è stata diretta da Denis Maragno, presidente Fiab Rovigo, e dedicata al Codice della strada per le biciclette, con alcuni consigli pratici su come affrontare situazioni complesse del traffico e con un particolare confronto con la normativa europea. Nell'ultimo incontro dedicato a La mia bici, manutenzione e funzionamento è intervenuta Valentina Casarin di #BICI alla sede Auser Città delle rose. A fine serata, l'incontro è stato allietato da una piccola degustazione con Davide di Pane &Caffè, dove è attivo da qualche tempo il Punto FIAB.

L'ottica Fiab è quella di formare cittadini, oltre che ciclisti consapevoli, che sappiano acquisire gli strumenti per muoversi, sia in ambito urbano che nel contesto di cicloturismo, sempre nel rispetto delle regole e in sicurezza, specie quando le infrastrutture risultano assenti o lacunose. Per perseguire queste finalità FIAB Rovigo propone un'attività sociale varia e nutrita per tutto l'anno. Prossimo appuntamento: Pedalate lente e cordiali.

