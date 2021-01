Con 23 nuove positività e 148 guarigioni, cinque volte tante, si conferma la tendenza ormai in atto da giorni di riduzione dei contagi, ribadita dal calo dell'incidenza, il rapporto fra nuovi casi e persone sottoposte a tampone, che nell'ultima settimana si attesta a 2,79%, e di parallela contrazione del numero di polesani che risultano al momento positivi, 1.702. Continua però a crescere il numero dei morti Covid: nel bollettino di ieri si dà conto di altri tre polesani che si sono spenti con positività al virus, tutti e tre ospedalizzati: oltre a una rodigina di 83 anni, che era ricoverata in Area medica Covid a Trecenta, sono infatti mancati un 69enne bassopolesano che era in Area medica Covid ad Adria e un altro bassopolesano, di appena 65 anni, che era invece in Terapia intensiva a Trecenta. Il numero totale di decessi Covid in Polesine cresce così a 352. Solo in questo mese di gennaio sono stati 114. Da segnalare l'ingresso in quarantena di altre due classi per altrettanti casi di positività emersi in ambito scolastico: si tratta di una terza della elementare Marconi di Loreo e di una seconda della media Maestri di Taglio di Po. Un nuovo contagio è emerso anche fra gli ospiti della casa di riposo San Gaetano di Crespino, l'unica struttura che al momento sembra registrare un focolaio non ancora in fase di regressione, con 15 ospiti e 3 operatori positivi.

