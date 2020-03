MEDICO A DISTANZA

OCCHIOBELLO Un servizio di telemedicina per quanti necessitano di comunicare con un medico, ma sono in difficoltà a farlo a causa delle misure di contenimento messe in atto per contenere il diffondersi dell'epidemia coronavirus. Lo ha istituito la casa di cura Santa Maria Maddalena per creare un ponte comunicativo fra operatori sanitari e pazienti che, in questo momento di emergenza sanitaria, devono restare a casa: l'idea è quella di utilizzare la tecnologia per ridurre le distanze e fornire informazioni utili per chi ne avesse bisogno.

DISPONIBILITÀ DEI MEDICI

I medici che si sono resi disponibili ad effettuare consulti online sono ortopedici, cardiologi, dermatologi, fisiatri, reumatologi, diabetologi, radiologi, oculisti, chirurghi, specialisti in medicina del dolore e psicologi. «Siamo consapevoli che è il momento di rimboccarci tutti le maniche spiega il direttore sanitario della Casa di cura, Paolo Colamussi - e di metterci ancor di più al servizio delle persone. Tramite questo servizio vogliamo restare vicini ai nostri pazienti in questo momento di enorme criticità».

SPECIALISTI ONLINE

Il servizio si ispira a numerosi forum di specialisti online già presenti sul web, il più frequentato di tutti è il celebre Medicitalia, dove dottori di tutto lo stivale mettono a disposizione le loro competenze per i pazienti che necessitano di un consulto medico, seppur con tutti i limiti della distanza fisica. Il funzionamento è molto semplice: basta accedere al sito della casa di cura (www.casadicura.it), entrare nella sezione Servizi online e selezionare Medici online dove viene visualizzato l'elenco degli specialisti disponibili. Si clicca su Richiedi contatto a fianco del nome del medico e si compila un modulo con i propri dati e i motivi della richiesta. Il medico riceve la richiesta, propone al paziente un orario e all'ora prestabilita si collega con il paziente il quale potrà comunicare o con il proprio pc dotato di videocamera o con lo smartphone.

COLLEGAMENTI AL TELEFONO

«Per i collegamenti abbiamo scelto di utilizzare la tecnologia dell'applicazione Zoom' - conclude il direttore sanitario della casa di cura di Occhiobello - che garantisce una elevata sicurezza delle conversazioni audio, video e testo. Il servizio sarà gratuito per tutta la durata dell'emergenza Covid-19». I medici che aderiscono a questo servizio hanno concordato da subito di svolgere questa attività senza chiedere alcun compenso.

