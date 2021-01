POLIAMBULATORIO

ROVIGO Lavori pensati quando ancora il nuovo Coronavirus non aveva fatto la sua comparsa, destinati a cambiare completamente volto all'ala dell'ospedale di Rovigo dove si trovano gli ambulatori, nella speranza che presto l'attività ordinaria possa tornare a pieno regime e sfruttare questi rinnovati spazi. Lavori che sono andati avanti nonostante il Coronavirus e che sono stati in parte completati. Risale infatti al novembre 2019 la delibera per la ristrutturazione e adeguamento normativo e di sicurezza edilizia-tecnologica ed impiantistica del piano primo Corpo A - Piastra ambulatori dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Un investimento di 1.830.000 euro, interamente finanziato dalla Regione, per rendere più sicuro, funzionale e moderno lo spazio destinato ad accogliere ambulatori polispecialistici, allargando l'area ambulatoriale preesistente anche a quella dell'ex Radiologia.

PRIMO STRALCIO

I lavori hanno preso il via l'11 maggio scorso e il primo stralcio, relativo a 1.100 dei circa 2mila metri quadri complessivi, è già stato completato a fine ottobre, mentre a giorni partirà la seconda parte dei lavori, la cui conclusione è prevista ad aprile. «Con questo intervento rimarca il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella si è realizzato un altro importante passo di ammodernamento dell'ospedale di Rovigo: l'area poliambulatoriale risulterà più funzionale, un ambiente più confortevole e adeguato per gli operatori e gli utenti». Nella rinnovata piastra ambulatoriale, oltre agli spazi per gli studi medici, destinati a varie specialità, anche locali di accettazione, sale d'attesa, servizi igienici, un magazzino, una sala riunioni e anche una sala lettura. «Gli aspetti fondamentali- sottolinea l'Ulss - fanno capo principalmente al benessere ambientale, acustico e visivo, rispettano le norme di salubrità, igiene ed ecologicità dei materiali. Particolare attenzione è stata posta alla verifica dell'intervento in funzione dell'utenza debole e svantaggiata, nonché delle persone portatrici di handicap».

