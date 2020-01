TRA GLI AMBULANTI

ROVIGO Un mestiere tramandato di generazione in generazione, ma cambiato radicalmente negli ultimi anni. L'epoca d'oro è finita, tanti ambulanti lo ammettono. Al mercato settimanale del martedì, in città, il numero dei posteggi è diminuito rispetto al passato. I motivi della crisi sono la concorrenza agguerrita di alcune bancarelle straniere e i giganti dell'online che hanno inghiottito i pesci più piccoli del commercio. Cinque anni fa, Emanuel ha deciso di mollare il vecchio lavoro e cambiare vita. «Ero un subagente assicurativo, poi ho iniziato a fare l'ambulante, vendo vestiti - dice - Non sono per niente soddisfatto di come sta andando l'attività. C'è scarsa gratificazione, la gente è maleducata, c'è molta ignoranza, tanti clienti nemmeno salutano». L'ambulante fa notare: C'è poca disponibilità economica. Io vendo capi d'abbigliamento e la clientela, di età media abbastanza alta, non ha esigenza di comprare nuovi capi: siamo vicini al Multipiano e ci sentiamo penalizzati, è quasi un mercato di Serie B se paragonato alle bancarelle che si trovano in pieno centro». Emanuel si sposta tra Adige e Po, va ai mercati di Padova e Ferrara. Il polesano individua un altro fattore: «La concorrenza sleale dei pakistani: svendono la merce a prezzi assurdi». Ad affiancare l'uomo c'è la moglie Lisa.

CONCORRENZA SLEALE

Il grande mercato del martedì si snoda attraverso Corso del popolo e alcune strade parallele. La famiglia Marzola propone specialità di pesce: la gestione da alcuni anni è passata nelle mani di Valentina, sempre assistita dai genitori. Valentina, originaria di Granze, ha notato una differenza: «La gente spende maggiormente a inizio mese, poi gli affari diminuiscono: si lavora bene in primavera e in autunno, noi siamo in giro cinque giorni alla settimana e frequentiamo anche i mercati di Torreglia e Tribano». I consumi si differenziano, puntualizza papà Sante: «Qui a Rovigo vendiamo con più facilità anguille, trote e pescegatti, in provincia di Padova invece i clienti apprezzano di più il pesce di mare».

MODE E TENDENZE

Il banco di Giacomo Cappato strizza l'occhio alla clientela maschile e mette in mostra camicie eleganti. L'ambulante, nativo di Fratta Polesine, vanta un'importante storia familiare alle spalle: «Siamo arrivati alla quarta generazione, mia nonna è stata la prima a venire al mercato a Rovigo: nel settore dell'abbigliamento, in questi anni, si percepisce una leggera crisi. Bisogna sempre andare alla ricerca delle novità, noi puntiamo a differenziarci per fronteggiare questo delicato periodo». Giacomo e i suoi collaboratori sono impegnati in un continuo tour de force: «Lavoriamo sette giorni su sette, siamo presenti anche nelle province di Ferrara, Padova e Modena». Per quanto riguarda il mercato di Rovigo, Cappato lo definisce «un grande centro commerciale all'aperto in grado di attirare alla gente: l'obiettivo di tutti deve essere quello di alzare la qualità della merce, anche per rispondere alla concorrenza di alcuni colleghi stranieri». Il vulcanico Teobaldo Bellettato è originario di Fratta Polesine e ha una lunghissima esperienza nel settore calzaturiero. Assieme alla moglie Paola, è presente ai mercati dal 1978: «La crisi è forte - afferma Teobaldo - I nostri prezzi sono competitivi, ma la gente preferisce la comodità e acquista quasi esclusivamente su Internet». Gli incassi aumentano fuori Rovigo: «Frequentiamo anche i mercati di Porto Viro e Chioggia, dove gli affari aumentano nel periodo estivo grazie alla presenza di turisti stranieri». Teobaldo mostra le scarpe alle clienti, poi sorride e ripensa al passato: «Purtroppo sono finiti i tempi d'oro degli anni 80 e 90: la botta finale è arrivata dalla concorrenza degli ambulanti pakistani e del commercio online».

Alessandro Garbo

