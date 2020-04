AMBULANTI

ROVIGO In città si va verso la riapertura dei mercati del martedì e del sabato. Il Comune si sta organizzando per permettere la ripartenza dei banchi che propongono generi alimentari. Rovigo e Adria, così come altri Comuni del Polesine, durante l'emergenza avevano scelto di chiudere i mercati per l'impossibilità di garantire entrate e uscite contingentate all'interno dell'area delle bancarelle che deve obbligatoriamente, secondo l'ordinanza regionale, essere recintata per evitare il formarsi di assembramenti.

LA DECISIONE

A distanza di mese, il sindaco Edoardo Gaffeo, l'altro giorno, ha annunciato il via libera, a partire da martedì prossimo, alle bancarelle che propongono frutta e verdura, pesce e alimentari di vario genere. «È in fase di predisposizione il piano per la sicurezza, che firmerò a breve, e già da martedì prossimo i banchi alimentari potranno aprire - ha annunciato ieri il sindaco - stiamo procedendo con le verifiche anche per il mercato del sabato. Un segnale importante che indica una lenta, ma progressiva ripresa delle attività produttive, con un conseguente aumento di servizi per i cittadini».

IL SETTORE

«Dopo Adria, ora Rovigo si prepara a riaprire il mercato del martedì e del sabato - conferma il responsabile di Confesercenti del settore commerciale degli ambulanti e dei locali della provincia, Roberto Menin - le aperture in queste settimane sono un po' a macchia di leopardo, ci sono molti Comuni come Badia, Lendinara e Porto Tolle che hanno scelto di continuare con lo stop fino al 3 maggio. Non è sempre semplice per le amministrazioni mettere in sicurezza le aree dove si svolgono i diversi mercati, per la carenza di personale da impiegare nella sorveglianza del rispetto delle disposizioni anti-assembramento del decreto contro la diffusione del Covid-19».

Tutte le settimane «ricevo decine di telefonate dagli ambulanti di generi alimentari delusi per il fatto di non riuscire a raggiungere alcuni Comuni per il consueto mercato - continua Menin - la maggior parte della categoria sta soffrendo moltissimo per questa situazione. Non è solo una questione economica. Molti ambulanti sono preoccupati per il venir meno dei rapporti umani che il mercato comporta. Fremono per tornare tra la gente, recuperare le loro abitudini, il confronto quotidiano tra colleghi e i rapporti di fiducia con la clientela».

PREOCCUPAZIONE

Se il commercio ambulante di beni di prima necessità, in molte piazze, non si è mai fermato, più difficile è senz'altro la situazione dei commercianti di abbigliamento, oggettistica e arredo per la casa. «Le notizie che circolano, in questi giorni, non sembrano confortanti - spiega il rappresentante della Confesercenti - la ripresa del mercato a regime, secondo le prime bozze, sembra essere posticipata di molto rispetto alle altre riaperture. Molti operatori mi hanno pertanto manifestato la loro preoccupazione in merito al futuro della loro attività. La settimana prossima l'associazione farà un punto a livello regionale elencando le richieste da porre al Governo in merito alla situazione proprio del commercio ambulante che rischia il lockdown ancora per diverso tempo. Credo che la riapertura completa dei mercati andrà di pari passo con l'avvio dei bar, altro settore che più paga il prezzo di questa pandemia, in quanto a rischio assembramenti e dunque in coda alle riaperture».

A preoccupare anche un'eventuale stop anche alle fiere che si svolgono nei vari Comuni. «Non possiamo non essere preoccupati per la fiera d'Ottobre - conclude - se la situazione continuerà a essere critica, ci aspettiamo una cancellazione dello storico appuntamento, così come di tutte le fiere che si svolgono nel territorio. Un danno enorme per il settore, considerando che la maggior parte degli ambulanti che operano nelle fiere lavorano perlopiù solo in questo tipo di manifestazione secondo un preciso calendario. Voglio però essere ottimista: la speranza è che con l'arrivo del caldo la situazione torni lentamente alla normalità e che tutto il commercio, esercenti compresi, sia nelle condizioni di ripartire con serenità».

