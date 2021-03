Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOVILLANOVA DEL GHEBBO Commercio ambulante che soffre perché bloccato a esclusione del settore alimentare e quello dei vivai. Si parla apertamente di disastro. Il commercio ambulante è più vulnerabile in quanto vive praticamente alla giornata, pur avendo il pregio o la capacità di riprendersi più velocemente per la sua duttilità nell'adeguarsi alle norme in vigore in quel momento.Di norme però in questo momento non ce ne sono...