AMBIENTE ROVIGO Porte chiuse per limitare lo spreco. Il progetto portato avanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEROVIGO Porte chiuse per limitare lo spreco. Il progetto portato avanti da Unioncamere e i sette capoluoghi veneti (già partito in alcune città) mira a coinvolgere le associazioni di categoria per limitare la dispersione termica di negozi e uffici, un primo piccolo, ma ciomunque un passo per il miglioramento delle condizioni di salute della Pianura padana, l'area più inquinata d'Italia.L'assessore all'Ambiente Dina Merlo spiega che contrariamente al passato, è già stata predisposta una bozza della tradizionale ordinanza per il...