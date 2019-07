AMBIENTE ROVIGO I reati ambientali sono anche cosa nostra. Il Polesine, come

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEROVIGO I reati ambientali sono anche cosa nostra. Il Polesine, come del resto tutto il Veneto, non è purtroppo impermeabile ai cosiddetti ecoreati e, anzi, le cronache degli ultimi mesi hanno evidenziato particolari vulnerabilità della provincia di Rovigo. «Centinaia di infrazioni, denunce e sequestri: dagli abusi edilizi al traffico illecito di rifiuti, fino allo spettro del disastro ambientale per la vicenda dell'inquinamento da Pfas: così il Veneto si dimostra esposto agli ecoreati», sottolinea l'associazione ambientalista del...