AMBIENTEROVIGO Di inquinamento e salute pubblica a Borsea si sta parlando da tempo non solo per lo sconfinamento più volte registrato dei valori di ozono, ma anche per quanto concerne gli insediamenti industriali inquinanti, in particolare nella zona dell'interporto.«Questo triste primato lo dobbiamo al fatto di avere almeno tre industrie inquinanti di prima categoria: la fonderia, un'altra simile, ma più piccola, in zona San Sisto, e un'industria che lavora la plastica in zona Sant'Apollinare - attacca Luigi Zanforlin, portavoce del...