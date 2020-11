AMBIENTE

ROVIGO Da oggi Rovigo è zona Arancione. Per fortuna il Covid questa volta non c'entra. Resta valido il rischio epidemiologico decretato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha classificato l'intero veneto con il livello Giallo, il più basso. Tuttavia anche questo colore non fa certo bene ai rodigini perché ha a che fare con l'allerta inquinamento atmosferico. Le conseguenze toccano sia chi circola solitamente in auto, visto che da oggi sino alle 18.30 di lunedì 9 novembre sarà vietata la circolazione di veicoli alimentati a gasolio di categoria inferiore all'Euro 5, sia chi si muove in maniera ecologica, viste le pesanti ripercussioni che le polveri sottili hanno sulla salute.

DIKTAT INVERNALE

L'ordinanza comunale antinquinamento, valida dallo scorso 1. ottobre al 31 marzo 2021, come sempre viene redatta secondo le linee guida concordate da Regione Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia. Contiene tutte le restrizioni al traffico veicolare volte a limitare la diffusione delle polveri sottili emesse da veicoli particolarmente inquinanti (soprattutto quelli a gasolio di vecchia generazione) e i sistemi di riscaldamento di abitazioni, uffici e capannoni. Per quanto concerne il traffico veicolare, nonostante siano state inserite numerose deroghe, come il car-pooling e l'utilizzo del mezzo inquinante per recarsi a lavoro o verso l'abitazione di un parente in quarantena, le limitazioni sono molto pesanti.

GLI SFORAMENTI

Le condizioni per la variazione del grado di allerta sono determinate dal numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di polveri sottili, pari a 50 microgrammi per metro cubo oltre che dal bollettino emesso da Arpav due volte alla settimana. Come ogni anno, sono tre i gradi di allerta: verde, arancione e rosso. Con l'allerta Verde, a partire dall'1. ottobre al 18 dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 18.30, non potranno circolare i mezzi alimentati a benzina delle categorie Euro 0 e 1, a gasolio Euro 0, 1, 2 e 3, i veicoli commerciali Euro 0, 1, 2 e 3, oltre ai ciclomotori a due tempi categoria Euro 0. Con l'allerta Arancione, oltre a quanto già previsto per il Verde, scatta il fermo per i mezzi Euro 4 alimentati a gasolio. Con l'allerta Rossa, invece, vengono bloccati anche i veicoli commerciali Euro 4 tra le ore 8:30 e le 12:30. Per ciò che resta del 2020, i mezzi privati alimentati a Gasolio e classificati Euro 4 sono salvi. Dall'1. gennaio 2021, invece, non potranno più circolare. Fermi anche i motorini euro 0 e 1, quindi Vespa, Lambrette e Ciao non possono essere utilizzati.

CASE MENO CALDE

La temperatura interna delle abitazioni e degli uffici privati non può superare i 19 gradi, con una tolleranza massima di due gradi, negli edifici industriali ed artigianali, invece, non potrà andare oltre i 16 gradi. È vietato utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna o pellet con classificazione energetica a 2 e 3 Stelle, in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo. Non si può bruciare sterpaglie, fare falò, usare fuochi d'artificio o spargere stallatico per scopi agricoli. I danni provocati dalle micro polveri cancerogene emesse dai tubi di scappamento sono davvero pericolosi e, secondo uno studio pubblicato dalla rivista Science Advances, curato da Francesca Dominici della scuola di epidemiologia di Harvard (Usa), basato sull'analisi di dati relativi a oltre tremila contee statunitensi, è stata trovata una correlazione diretta tra l'aumento dell'inquinamento e l'elevata mortalità per Covid. Appena un microgrammo in più di polveri sottili possono portare a un aumento dell'11% dei decessi da Coronavirus, perché questi agenti inquinanti danneggiano ulteriormente i polmoni, colpiti dal terribile virus che sta sconvolgendo il mondo intero.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA