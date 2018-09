CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTE«Qui il tubo non passerà». Stop all'opera promossa da Snam rete gas per realizzare, attraversando Parco Langer, il nuovo metanodotto per collegare alla rete gas il distributore di metano Bartolucci in viale Porta Adige. Wwf Rovigo, Orto delle farfalle e rappresentanti di associazioni ambientaliste e comitati locali hanno ribadito il loro no ieri nel corso della festa dedicata a uno dei polmoni verdi della città. «Non accettiamo che il futuro di quest'area sia ipotecato, né che sia sequestrata», è stato il coro del pubblico,...