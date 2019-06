CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTE E TERRITORIOROVIGO Il Delta del Po, ambiente suggestivo e straordinario, unico in Italia, senza pari in Europa. Un gioiello che contraddistingue un territorio e che è stato fonte di ispirazione per i capolavori consegnati alla storia da scrittori, registi, intellettuali ed artisti.Dal 1988 l'area del Delta del Po è stata dichiarata Parco, dapprima con una legge regionale emanata dalla sola Regione Emilia Romagna. Successivamente, dal 1991, attraverso una legge nazionale approvata dal Parlamento, è stato istituito il parco anche per...