«Amazon ucciderà il mercato del lavoro»

ECONOMIAROVIGO In Polesine stanno scomparendo i contratti a tempo indeterminato. Lo scorso anno più del 90% dei nuovo contratti di lavoro stipulati in provincia di Rovigo sono stati infatti a tempo determinato. Una situazione preoccupante lancia l'allarme il segretario provinciale della Cgil Fulvio Dal Zio (nel tondo a fianco) - Nel 2017 in provincia di Rovigo su 3750 nuove assunzioni solo l'8% sono state a tempo indeterminato. Nello stesso periodo, sono infatti seguite circa 33mila cessazioni, la maggior parte contratti cosiddetti a tempo...