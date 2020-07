LOGISTICA

ROVIGO La Cisl Padova e Rovigo mette in guardia i lavoratori interessati a trovare un impiego nel grande impianto logistico di Amazon tra Castelguglielmo e San Bellino. Per voce di Francesca Pizzo, segretaria organizzativa con delega al mercato del lavoro, l'organizzazione sindacale mette a fuoco alcuni punti relativi alle condizioni contrattuali e lavorative di chi si appresta a candidarsi per l'assunzione.

«Non è solo una preoccupazione ambientale quella che fa riflettere sull'avvento di Amazon esordisce Pizzo - Quello che soprattutto ci preoccupa è l'impatto sul mercato del lavoro e sul territorio. Sappiamo ad esempio che il tasso di occupazione pre-Covid in questi Comuni supera il 70%, notevolmente sopra la media nazionale di 61,51% e quella polesana di 64,4%, e ci aspettiamo pertanto un forte flusso di disoccupati da altre zone, con un notevole impatto in termini di abitazione e di mobilità».

CONDIZIONI DI LAVORO

La segretaria prosegue quindi puntando l'attenzione sulle condizioni di lavoro: «In Amazon saranno presenti diverse aziende in appalto, che dovremo monitorare. Alcune ci sono già note per le condizioni di lavoro in termini di organizzazione, che mettono a dura prova anche i più forti. Le donne sono quelle normalmente utilizzate per il packaging, ma sono anche quelle più deboli in termini di conciliazione vita-lavoro che spesso le costringe ad accettare orari part-time molto brevi. Ai nostri uffici arrivano molte richieste di informazioni e questo ci dimostra la volontà di vedere in Amazon un'opportunità». Infine, «attenzione a chi pensa di abbandonare un altro lavoro per Amazon conclude Pizzo - Vigileremo sulle condizioni contrattuali e cercheremo di avviare un confronto positivo con istituzioni e azienda. Per favorire un impatto positivo sul territorio dell'insediamento, in un contesto economico agricolo, di un settore con un così alto livello di innovazione, è necessaria la collaborazione di tutte le parti coinvolte, istituzionali, sociali e datoriali, che ne condividano specificità e obiettivi».

E.Bar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA