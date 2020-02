COMMERCIO

ROVIGO «Servono regole per il commercio elettronico, a partire dalle autorizzazioni relative all'insediamento dei poli logistici di questi colossi che si stanno insediando anche intorno alle città venete, compresa Rovigo».

Lo ha ribadito il direttore di Confesercenti Veneto, Maurizio Franceschi, nella sede rodigina accanto al vice presidente di Confesercenti metropolitana Venezia-Rovigo Vittorio Ceccato e alla vice direttrice del bacino polesano Antonella Savogin, anche in vista dell'arrivo a Castelguglielmo del colosso Amazon che ha promesso di portare 900 nuovi posti di lavoro.

LO SPETTRO

«C'è un grande entusiasmo per l'arrivo di questa grande logistica - ha spiegato Franceschi - lo stesso che c'era quando sono arrivati i primi centri commerciali. Solo dopo si è capito che a posti di lavoro nuovi corrispondevano attività costrette ad abbassare la saracinesca in seguito alla concorrenza della grande distribuzione. Non solo l'e-commerce ha ridefinito le abitudini di consumo, ma sta avendo ricadute ben visibili sulla logistica delle nostre città e pertanto sul consumo di suolo, sulla produzione di rifiuti da imballaggio e sulla viabilità. È fondamentale, pertanto, introdurre la nuova destinazione d'uso logistica per l'e-commerce poiché la funzione d'uso attuale è genericamente produttiva con le conseguenti facilità e convenienze insediative. Commercio e strutture fisiche per l'e-commerce andrebbero assoggettate al medesimo flusso autorizzativo urbanistico ed edilizio previsto per il commercio tradizionale, affinché non si ripeta quanto accaduto sul territorio con la Grande distribuzione quando la legge 50 del 2012 è arrivata troppo tardi».

REGOLE PRECISE

Non si può lasciare senza alcuna regolarizzazione «un fenomeno che non è così di semplice lettura e che ha la capacità di rivoluzionare non solo le modalità di acquisto dei consumatori, ma evidentemente le nostre città - ha aggiunto Franceschi - dove soprattutto nei grandi centri si trova un acquirente online ogni due abitanti, mentre nei Paesi sotto i diecimila abitanti uno su quattro, per un totale di circa 15 milioni di consegne mensili in Italia».

Per Confesercenti, dunque, l'impegno va nella duplice direzione di regolarizzare il commercio online con una normativa apposita e, al contempo, di sostenere il sistema-città attraverso la valorizzazione dei negozi di vicinato. «Ricordiamoci - spiega Franceschi - che il commercio online non è una risposta al risparmio, ma alla richiesta di un servizio veloce, puntuale e che arriva a casa, caratteristiche da sempre proprie del negozio di città».

SISTEMA DISEQUILIBRATO

«È evidente come il commercio online si scontri con il commercio tradizionale e con quello di vicinato - ha aggiunto Ceccato - per questo è necessario riequilibrare un sistema che attualmente penalizza solo una parte di questo settore». «Rimarranno sempre più capannoni vuoti - ha concluso Franceschi - in quanto questi poli logistici necessitano di strutture di dimensioni importanti, cementificano alle porte delle città e raggiungono poi i centri urbani con camioncini di grandi e piccole dimensioni, producendo un inquinamento spaventoso. Una conseguenza decisamente controcorrente all'attuale inclinazione ambientalista che si sta diffondendo».

Roberta Merlin

