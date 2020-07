POLO LOGISTICO

ROVIGO Amazon cerca fornitori di beni e servizi per il nuovo centro di distribuzione che aprirà in autunno a Castelguglielmo e San Bellino ed è anche alla ricerca di aziende della zona interessate a offrire convenzioni ai suoi lavoratori. In questi giorni il colosso del commercio online ha avviato la selezione delle ditte da cui si servirà per beni e servizi a supporto dell'attività del centro di distribuzione. In particolare è alla ricerca di fornitori e produttori di hardware e altri strumenti elettronici, dispositivi di protezione individuale, corsi di formazione di vario genere, pallet, manutenzione elettrica, edile e idraulica, attività di consulenza in ambiti tra cui la sicurezza e le pratiche edilizie, trasporti e logistica, copisterie, gadget e regalistica. Le aziende interessate possono inviare all'indirizzo email blq1-supplier@amazon.com la loro candidatura.

CONVENZIONI PER I DIPENDENTI

Inoltre Amazon sta cercando aziende locali che siano interessate a proporre convenzioni dedicate ai futuri dipendenti del centro di distribuzione. Tra gli ambiti più richiesti ci sono quelli relativi a sport e benessere come palestre, centri estetici e parrucchieri, quelli correlati alla salute, ovvero dentisti e poliambulatori, i servizi per auto e moto come gommista e ricambi per veicoli, rivendite di alimenti e vini come cantine e aziende agricole, ristorazione, attività legate alla moda e al tempo libero quali negozi di abbigliamento, cinema e agenzie viaggi e attività di formazione, nello specifico corsi di lingue straniere. Scrivendo a info-blq1@amazon.it le aziende locali interessate potranno inviare la propria candidatura per una possibile convenzione.

ECONOMIA LOCALE

Certamente la possibilità per le aziende locali di diventare fornitori per il nuovo centro della società di Jeff Bezos è uno degli elementi in cui si ripone più di qualche speranza, perché oltre ai posti di lavoro diretti che si creeranno (Amazon prospetta 900 posti a tempo indeterminato entro tre anni dall'apertura), c'è una certa attesa anche per tutto ciò che costituisce l'indotto. Nel frattempo prosegue la selezione del personale curata da due agenzie di lavoro interinale, e tramite il sito www.lavora-con-amazon.it è possibile inviare la candidatura per lavorare a Castelguglielmo come operatore di magazzino. Anche la ricerca dei profili per le posizioni manageriali e le funzioni di supporto del nuovo magazzino è tuttora in corso tramite il sito www.amazon.jobs a cui fare riferimento per l'invio delle candidature.

RILANCIO POST-PANDEMIA

Salvatore Schembri Volpe, amministratore delegato di Amazon Italia Logistica, auspica che l'apertura del centro di distribuzione possa apportare un contributo rilevante alla ripartenza del Polesine dopo le difficoltà legate alla pandemia Covid-19. «In Amazon riteniamo molto importante creare una sinergia con le comunità in cui decidiamo di aprire i nostri centri logistici dice - Siamo certi che il nuovo centro di distribuzione possa avere un impatto positivo sulla realtà locale e sull'occupazione a Castelguglielmo, San Bellino e nei comuni limitrofi».

SINDACI CAUTI

Dichiarazioni che sembrano volte a rassicurare le comunità locali anche in seguito, probabilmente, ai dubbi espressi dal sindaco di Castelguglielmo Maurizio Passerini, che chiede che si selezioni il personale prioritariamente tra i polesani. L'azienda sottolinea anche la sostenibilità del nuovo centro di distribuzione, dotato di sistemi per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti, tra cui l'uso di pannelli fotovoltaici. Attorno allo snodo logistico che servirà i clienti Amazon di tutto il Nordest saranno realizzate aree verdi e spazi alberati in cui si sta pensando anche di insediare una decina di asini per la pet-therapy, a disposizione dei lavoratori e della collettività, oltre a un frutteto con diverse specie locali.

Ilaria Bellucco

