MEDICO DI BASE

PINCARA Ha rifatto il test due volte. E' arrivato il doppio via libera: negativo. E adesso può tornare finalmente in ambulatorio. Il dottor Valentine Amanfo, che segue quasi 1200 pazienti tra Villanova del Ghebbo e Pincara, era risultato positivo al Coronavirus il 19 marzo, ma ora è guarito. Nato nel 1955, il medico è rimasto in quarantena, ha trascorso le sue giornate tra smart working, esercizi fisici e tivù.

STUDIO A PINCARA E VILLANOVA

Il medico di base ricostruisce le tappe: «Il 6 marzo un paziente è venuto nel mio studio di Pincara, a chiedere informazioni per cambiare medico di base. Gli ho suggerito di contattare il centro di Santa Maria Maddalena. Era l'ultimo paziente della giornata, avevo già spento il computer e me ne stavo andando, quindi non indossavo la mascherina. Quel signore non ha colpa, non sapeva di aver contratto il virus.

Il 15 marzo sono stato contattato dall'Ulss e sono andato a sottopormi al test, già dal 17 sono stato posto in quarantena, il responso è arrivato il 19 marzo. Ero positivo al virus, ma non avevo sintomi, non ho mai avuto febbre, tosse o raffreddore. Nessun affaticamento, solo una perdita di gusto e olfatto per 48 ore, all'inizio pensavo che il mio profumo fosse scaduto - sorride - sono rimasto chiuso in casa. Ero solo, la mia famiglia era partita già da alcune settimane per rientrare in Nigeria, ma siamo sempre rimasti in contatto telefonico».

ABITA A LENDINARA

Il dottor Amanfo, originario della Nigeria, è arrivato in Italia nel lontano 1975. «Ho imparato la lingua a Perugia, ho studiato al liceo scientifico, poi mi sono laureato a Padova in Medicina e successivamente mi sono specializzato nelle malattie dell'apparato respiratorio. Da alcuni anni abito a Lendinara. Ho moltissimi pazienti, li ringrazio per la sensibilità, mi chiamavano per accertarsi delle mie condizioni, come il sindaco Stefano Magon».

La quarantena è finita, si torna in ambulatorio: «Da martedì sarò a Pincara, in ogni caso non ho mai smesso di lavorare in smart working, ricevevo le telefonate e inviavo le ricette elettroniche alle farmacie».

