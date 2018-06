Alzati e vola grazie ai progetti di tirocini lavorativi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLONTARIATOROVIGO Alzati e vola, perché la speranza può far mettere le ali e il volontariato può aiutare a stenderle, grazie all'iniziativa che La casa di Abraham ha avviato a Cornè, tra Grignano e Arquà Polesine. Il progetto della cooperativa sociale e agricola Alzati e vola ha già fatto partire alcuni tirocini lavorativi nella struttura della locale Comunità Incontro, in via Stopazzine. E segue la strada già percorsa dall'associazione di Borsea intitolata ad Abramo, che aiuta le persone in difficoltà. «Andiamo incontro alle...