Contagi in aumento a Taglio di Po. Lunedì è stata riscontrata una positività in una classe delle elementari Stella, posta in isolamento in attesa del tampone. «Dopo un calo del numero di positivi - afferma il sindaco Francesco Siviero -, che aveva visto quasi azzerarsi il numero dei positivi tra gennaio e febbraio, la curva dei contagi in queste ultime settimane è tornata a salire, raggiungendo attualmente la quota di 45 persone positive al virus, con 2 persone ricoverate. L'aumento dei contagi di queste settimane era previsto, come è prevedibile che la curva continuerà a crescere almeno fino a fine mese. Sul fronte vaccinale, continua l'attività di somministrazione in Sala Eracle a Porto Viro, polo intercomunale tra i Comuni di Taglio di Po, Loreo, Rosolina e Porto Viro in cui operano anche i Volontari della nostra Protezione Civile, volontari la cui vaccinazione è già iniziata nel mese di marzo e proseguirà nelle prossime settimane». La prima fase di somministrazione - continua il primo cittadino - si è conclusa venerdì 5 marzo e ha visto coinvolti circa 130 persone nate tra il 1940 e il 1941, che hanno ricevuto la prima dose. Inoltre lunedì 8 marzo sono iniziate anche le vaccinazioni per il personale della scuola, che dovrebbero concludersi entro mercoledì il prossimo 17 marzo. Siamo in attesa di conoscere le nuove tappe del percorso vaccinale, che auspichiamo sia più rapido di quanto lo è stato finora».

Giannino Dian

