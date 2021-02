LA SCUOLA

OCCHIOBELLO Sono sottoposti a sorveglianza stretta con frequenza scolastica gli alunni della classe 1.C della scuola secondaria di primo grado di Santa Maria Maddalena. I ragazzi, quindi, secondo le ultime disposizioni del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 5, possono frequentare la scuola, ma non possono riprendere la vita sociale fino all'esecuzione del prossimo tampone, che avverrà venerdì.

CASO DI POSITIVITÀ

«Tale misura di prevenzione - si legge in una nota del Comune - è stata adottata a seguito di un caso positivo emerso in classe e dell'accertata negatività di tutti gli altri alunni. Essendo risultati negativi i contatti stretti nella classe, l'azienda sanitaria ha disposto la sorveglianza stretta, che significa che i ragazzi della prima C potranno uscire da casa e avere contatti con l'esterno solo per la frequenza scolastica in presenza. I ragazzi devono inoltre attendere il decimo giorno dal contatto, cioè il 19 febbraio, per eseguire un tampone di fine sorveglianza. Saranno osservate, durante le lezioni, particolari misure organizzative e igieniche ad hoc».

QUARANTENA FINITA

Termina, invece, la quarantena preventiva per la classe 4.B di via King a seguito dell'accertamento, tramite tampone molecolare, di una falsa positività.

J.Cav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA