Altro no alla riapertura della scuola di Bottrighe

PAPOZZE

Dodici voti contrari, uno solo favorevole e un astenuto. In questo modo si è espresso nei giorni scorsi il consiglio di istituto del Comprensivo Adria 1, presieduto dalla dirigente Federica Serenari, in merito alla richiesta di parere sulla riapertura della scuola media di Bottrighe, caldeggiato dall'esecutivo adriese la deliberazione di fine novembre scorso.

Il parere non favorevole all'apertura di un nuovo punto di erogazione (scuola secondaria di 1° grado) a Bottrighe espresso dal consiglio di istituto, del quale fanno parte docenti, personale scolastico e rappresentanti dei genitori, fa il paio con quanto già espresso dal municipio di Papozze, che rischierebbe, in caso diverso, di vedere a rischio la sopravvivenza della propria scuola media, divenuta punto di riferimento per gli studenti di Bellombra e di Bottrighe, oltre che di quelli del luogo e di Villanova Marchesana.

IL PARERE

«Il parere espresso dal dirigente scolastico, dagli insegnanti e dai genitori degli studenti dell'Istituto sono le considerazioni di Riccardo Navicella, vicesindaco di Papozze è in perfetta sintonia con il nostro e smentisce quanti vanno sostenendo che gli organi della scuola sarebbero pienamente favorevoli alla riapertura di Bottrighe. Sono molteplici le considerazioni prosegue il sindaco - che sconsigliano di rivedere il dimensionamento scolastico com'è attualmente disegnato».

LE MOTIVAZIONI

Sono raccolte nell'atto dell'esecutivo municipale di Papozze: dal decremento delle iscrizioni scolastiche, al fatto che le scuole locali (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) sono in grado di assicurare il servizio scolastico attraverso il trasporto con scuolabus e forniscono il servizio di comodato d'uso gratuito dei libri di testo in aiuto alle famiglie. Nonostante il periodo invernale, quello della scuola è un fronte rovente per gli amministratori. Nei giorni scorsi, in attesa dell'apertura delle iscrizioni del prossimo 7 gennaio, il sindaco Pierluigi Mosca ha riunito i genitori degli studenti per concordare azioni di sostegno della scuola locale.

Moreno Tenani

© RIPRODUZIONE RISERVATA