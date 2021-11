Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

QUESTURAROVIGO (F. Cam.) Un trucco ormai trito per cercare di superare con l'aiutino da casa l'esame scritto necessario per la patente che come gli ormai innumerevoli precedenti, ha visto nuovamente in azione la polizia fra i banchi di esame e un furbetto colto in flagrante e venire denunciato per falso, oltre a finire in ospedale. È successo lunedì mattina, durante un controllo alle prove d'esame nella sede della direzione della...