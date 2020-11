PANDEMIA

ROVIGO Si chiude con altre 69 nuove positività la settimana più difficile per il Polesine sul fronte del Coronavirus. Negli ultimi sette giorni sono emersi 478 casi che hanno portato il totale da 967 a 1.445. Se si fa un passo indietro, a sabato 24 ottobre, il numero è più impressionante, perché i contagi erano stati fino a quel giorno 902 da febbraio. Quindi 543 nuovi contagi in 9 giorni. Per dare un'ulteriore idea, da febbraio al primo settembre i contagi erano stati 546. Le persone attualmente positive in provincia risultano 782, più che raddoppiate rispetto alle 324 di domenica 25 ottobre, mentre quelle in isolamento sono 1.334, erano 842.

LA PREOCCUPAZIONE

A preoccupare è la situazione ospedaliera. Se anche i tamponi effettuati sono cresciuti vertiginosamente, dalle 17 di sabato alle 17 di ieri sono stati 803, 335 molecolari e 468 rapidi, quasi la metà rispetto al giorno prima, e molti dei nuovi casi sono asintomatii, con questi numeri i ricoveri sono incomparabilmente più alti rispetto alla fase più acuta di primavera. Domenica 25 ottobre i ricoverati per Covid erano 32, dei quali 5 in Terapia intensiva. Ieri il numero dei ricoverati è arrivato a 62 (58 sabato) e ben 13 sono in Terapia intensiva (10 sabato). Numeri dietro i quali ci sono persone, storie, vite. Travolte da una tempesta che continua a montare.

Fra le positività di giornata, anche quella di un medico del reparto di Neurologia dell'ospedale di Rovigo, emersa durante lo screening periodico dei dipendenti dell'Ulss. E ancora un contagio accertato, nell'ambito della residenzialità, quello di un secondo operatore del Centro servizi anziani Villa Tamerici di Porto Viro, scoperto grazie all'esecuzione dell'ulteriore screening attivato dopo che sabato era risultata positiva una collega. Ormai i fronti aperti sono così numerosi che diventa difficile anche elencarli. Sul fronte delle case di riposo la situazione più delicata è quella di Ficarolo dove risultano positivi due operatori e 31 ospiti. Ieri non sono emerse positività tali da interessare le scuole, perché una 16enne altopolesana, positiva, frequenta un istituto fuori provincia, mentre una 13enne e una bambina di 4 anni, sempre altopolesane, e un 14enne rodigino sono sì risultati contagiati, ma erano in isolamento da tempo. Ieri, tuttavia, il sindaco di Villanova del Ghebbo Gilberto Desiati, con ordinanza sindacale ha deciso la sospensione della didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Quindi gli alunni della primaria Mazzini non avranno lezione e sono invitati a restare a casa.

I RICOVERI

Fortunatamente, l'opera di tracciamento del Servizio igiene e sanità pubblica, prima paratia per frenare l'innalzamento della marea, il cui valore nello spezzare le catene di contagio è emerso con chiarezza, sembra ancora tenere: delle 69 persone la cui positività è stata accertata ieri, ben 50 erano già in isolamento. Sono 16, invece, le persone esterne alla mappatura del Sisp. Hanno eseguito il tampone per la comparsa di sintomi, tre delle quali ricoverate: un 73enne bassopolesano in Terapia intensiva Covid a Trecenta, una 83enne bassopolesana in Area medica Covid a Trecenta, una 78enne rodigina in Malattie infettive a Rovigo. Al momento, dei 62 ricoverati, 40 sono in Area medica Covid a Trecenta, dove sono entrati anche due pazienti che erano in isolamento domiciliare e le cui condizioni sono peggiorate, oltre a un altro residente fuori provincia, 12 sono in Terapia intensiva Covid sempre al San Luca, con due pazienti trasferiti dall'Area medica Covid per il peggioramento delle condizioni, 9 sono nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo e uno in Terapia intensiva, sempre a Rovigo.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA