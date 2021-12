PANDEMIA

ROVIGO Mentre il secondo giorno di vaccinazioni pediatriche è filato via liscio, con circa 170 piccoli polesani che si sono presentati agli ospedali di Rovigo e Adria, la marea continua a crescere e il quadro, come in tutto il Paese e in Veneto in particolare, ha tinte sempre più fosche, così da lunedì scatta la zona gialla.

I nuovi contagi di giornata sono ben 146, anche se ben 115 di queste positività siano state accertate in persone già tracciate dal Sisp e poste in isolamento domiciliare, situazione in cui si trovano al momento 3.170 polesani. Soprattutto, a rendere ancor più cupo il quadro, sono altre due vittime ascrivibili al virus, una 90enne di Adria, non vaccinata, che era ricoverata in Area medica e semintensiva a Trecenta e un 81enne vaccinato che era ricoverato nelle strutture dell'azienda ospedaliera di Verona, che fanno salire a 569 il drammatico conteggio dei polesani morti con Covid e a 8 decessi il bilancio del mese in corso.

OSPEDALI

Si registra poi un'ulteriore crescita del numero dei ricoverati, che passano da 78 a 81 nonostante la scomparsa della paziente di Area medica. In particolare ci sono ben due pazienti in più in Terapia intensiva Covid al San Luca, che salgono da 5 a 7, oltre a un paziente in Area critica all'ospedale di Rovigo. Sono 40 i ricoverati in Area medica e semintensiva al quarto piano del San Luca, 21 nell'ospedale di comunità Covid di Trecenta, 9 in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo, dove c'è sempre il paziente positivo in Psichiatria, mentre salgono a due le ricoverate positive in Ostetricia e ginecologia.

Dal punto di vista epidemico, si registrano anche 51 nuove guarigioni, mentre aumentrano a 1.538 i polesani con positività in corso in questo momento. Da rimarcare, in mezzo a tutto questo grigio, il fatto che restano ancora 12 i casi nelle Rsa. Un numero che segna la più profonda differenza nella lettura immediata dei dati nel confronto con un anno fa. Nel bollettino del 17 dicembre 2020, infatti, il numero di contagi emersi nelle ultime 24 ore aveva raggiunto quello che allora era stato il picco massimo, ben 161, pur bilanciati da 142 guarigioni, accompagnati da tre morti e con un numero di ricoverati arrivato a 128, 14 dei quali in Terapia intensiva all'ospedale di Trecenta, con 101 pazienti dell'Area medica e semintensiva al quarto piano sempre all'ospedale di Trecenta e la prima ipotesi di aprire un reparto Covid anche ad Adria, ma soprattutto con 16 Rsa su 20 con almeno un caso di positività e 245 ospiti positivi in 8 strutture, oltre a 93 operatori. Oggi gli ospiti con positività sono 12 in due strutture, mentre gli operatori sono tre in altrettante Rsa. Questo sembrerebbe confermare come nonostante segnali contrastanti, il vaccino abbia una propria efficacia, seppur non certo totale, anche nell'arginare la diffusione del virus oltre che nel contenere lo sviluppo di casi clinicamente più gravi.

VACCINAZIONI

È per questo che gli sforzi sono concentrati sulla campagna vaccinale, che si era aperta al San Luca il 27 dicembre di un anno fa. Ora l'attenzione è rivolta al fronte dei bambini fra i 5 e gli 11 anni che essendo rimasti finora esclusi dalla vaccinazione, sono una delle categorie di popolazione fra le più aggredite dal virus (giovedì erano 214 su 1.445), nonché sulle terze dosi per fronteggiare la decadenza dell'efficacia dell'immunizzazione.

I piccoli polesani vaccinati sono arrivati a 330, quasi il 3% dell'intera platea, pari a 12.300. Restano un migliaio di posti disponibili fino al 5 gennaio. Intanto per le dosi booster, ieri è stata superata quota 60mila, visto che giovedì, grazie alle 2.710 somministrazioni, erano a 59.750, pari al 54,9% della platea potenziale.

Francesco Campi

