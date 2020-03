IL QUADRO

ROVIGO Due nuovi contagi accertati fra i residenti in Polesine e anche la quarta guarigione certificata, di un paziente fra i primi casi positivi in provincia, che dopo un primo tampone negativo è risultato negativo anche al secondo test di controllo. I residenti in Polesine risultati positivi sono quindi 83, 22 sono le persone attualmente ricoverate. I numeri sembrano confermare una situazione al momento sotto controllo, anche se aumentano i pazienti ricoverati nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale San Luca, l'apposito polo provinciale per il Covid-19, ora sei, anche se uno di questi è tornato a respirare autonomamente, è stato estubato e a breve dovrebbe essere spostato nel reparto di Terapia semintensiva pneumologica appositamente realizzato.

NUOVE ATTREZZATURE

Oggi, spiega il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella, dovrebbero arrivare altri sei ventilatori polmonari che permetteranno di portare a 16 i posti letto di Terapia intensiva specifica per Coronavirus, mentre per la prossima settimana si attendono attrezzature per allestire altri 13 posti. «Sembrano tanti posti letto evidenzia Compostella - ma purtroppo sono necessari. Il timore, infatti, è che alla fine potremo riempirli tutti, perché l'andamento della curva dei contagi mostra sì uno stondamento, ma questo non significa che l'impatto del virus si stia attenuando: l'alta marea continuerà ancora per parecchio. All'ospedale di Trecenta è stato fatto un eccellente lavoro da dirigenza medica e tutto il personale. Oltre alla Terapia intensiva, il San Luca ospiterà anche la semintensiva, oggi è a Rovigo. Stiamo svuotando i reparti della Medicina della Riabilitazione e dell'ospedale di comunità, trasferendo a Rovigo, Adria e anche con criterio geografico, a Santa Maria Maddalena. Eseguiamo a tutti il tampone in modo che i trasferimenti siano sicuri».

IL PERICOLO

A preoccupare è anche la situazione di territori vicini, in particolare la provincia di Verona: «In questo momento spiega il dg dell'Ulss 5 la provincia di Verona è l'area più critica e l'indicazione a chi per ragioni di lavoro dovesse spostarsi nel Veronese è di avere la massima cautela». Una delle due nuove positività riscontrate ieri è proprio di una 35enne, residente in Alto Polesine, che lavora in una struttura sociosanitaria in provincia di Verona ed è stata posta in isolamento domiciliare. E sono infatti ormai numerosi i casi di residenti in Polesine che sembrano essersi contagiati su questa direttrice, comprese due dottoresse dell'ospedale di Legnago. Il secondo caso di positività, invece, è un 70enne altopolesano che l'11 marzo è stato sottoposto a un intervento di quelli necessari: gli era stato già eseguito un primo tampone, ma quando probabilmente era ancora in fase di incubazione, perché era risultato negativo e poi, come ha spiegato Compostella, a fronte di sintomi sospetti è stato di nuovo sottoposto al test, stavolta è risultato positivo. Fra l'altro, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate tanto da rendere necessario il trasferimento nella Terapia intensiva di Trecenta. Nel frattempo, sta entrando a regime l'attività di analisi dei tamponi nel laboratorio del San Luca, 40 test processati lunedì e 80 ieri, anche se il problema ora sembrano i reagenti, ridotti in tutta Italia.

AUTO STAFFETTA

Prosegue anche l'attività delle auto staffetta del 118, due macchine, una attiva in Alto Polesine e una nel Delta, per eseguire una sorta di pre-triage a domicilio: «Non servono - rimarca Compostella - per andare a fare il tampone a casa a chi è in isolamento domiciliare, perché i test avvengono secondo protocolli precisi e le persone non si devono preoccupare, ma intervengono quando arriva una segnalazione di un caso sospetto al 118 o al Servizio igiene e sanità pubblica: c'è un infermiere che va a casa del paziente, misura temperatura, saturazione e frequenza respiratoria, ed esegue una prima valutazione anche sulla necessità di isolamento domiciliare o del ricovero facendo intervenire l'ambulanza. Questo permette di ridurre il numero di persone che si presentano in ospedale e di rendere ancora più sicuri i percorsi». Fra l'altro, per far fronte alle maggiori necessità e anche ai tanti operatori in isolamento, al momento per tutti solo cautelativo, l'Ulss 5 ha assunto già quattro medici specializzandi - anestesista, pneumologo, ginecologo e radiologo -, 22 infermieri, 4 assistenti sanitari e 4 operatori tecnici addetti all'assistenza.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA