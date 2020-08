CORONAVIRUS

ROVIGO Altri due nuovi contagi che fanno risalire il numero di casi verificati di residenti in Polesine attualmente positivi a 20. Un numero pari a quasi il triplo di quanti ne erano emersi alla vigilia del lockdown, perché il 9 marzo la positività che erano state riscontrate in tutta la provincia erano appena 7. Un dato che deve far riflettere, anche se in questo momento c'è una sola persona, un 62enne altopolesano, con sintomi tali da rendere necessario il suo ricovero in Malattie infettive. Ieri è stato dimesso e riaccompagnato al domicilio dove dovrà rimanere in isolamento, l'altro ricoverato, il 33enne tunisino residente a Rubano, arrivato in treno a Rovigo lunedì e poi sentitosi male, che aveva scompostamente reagito alla notizia del ricovero e nel pomeriggio di martedì è fuggito, anche se in meno di un'ora era stato rintracciato dalla polizia alla stazione, riaccompagnato in ospedale con una denuncia per epidemia colposa e mancata osservanza di un ordine legalmente dato. Una delle due nuove positività emerse ieri è quella di un ragazzo di appena 20 anni di Rovigo, contatto stretto di una persona già positiva, che per questo si trovava già in isolamento. Essendo asintomatico, prosegue in tale soluzione. L'altro contagio è di una 49enne di Rovigo, asintomatica: la positività è emersa da uno screening in ambito lavorativo fuori provincia. È in isolamento domiciliare ed è stato avviato il tracciamento dei suoi contatti. In questo momento, in virtù del moltiplicarsi dei nuovi contagi, oltre che per le misure che prevedono la quarantena obbligatoria per quanti rientrino da soggiorni o viaggi in Paesi extra Ue, il numero di persone in isolamento domiciliare è salito a 308. Il numero totale di tamponi eseguiti è di 63.150 su 26.473, le positività totali sono arrivate a 475 a fronte di 419 guarigioni e 36 decessi.

Francesco Campi

