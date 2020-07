LAVORI PUBBLICI

ROVIGO L'Amministrazione Gaffeo dichiara guerra alle buche. Oggi, nel corso del Consiglio comunale convocato per le 16, l'assemblea rodigina dovrebbe approvare la destinazione del cosiddetto avanzo di bilancio, ovvero quelle somme a disposizione del Comune per investimenti o spese. Nella delibera sono previsti ulteriori 500mila euro per l'asfaltatura delle strade, portando così a quasi tre milioni di euro in appena un mese il budget per sistemare le strade. «Capisco perfettamente le lamentele dei cittadini - ha detto il sindaco Edoardo Gaffeo - e chiedo loro di portare un altro po' di pazienza, ma ci stiamo attrezzando per evitare di trovarci impreparati come in passato per sistemare le strade».

FONDI SPECIFICI

La scorsa settimana la Giunta ha varato un piano complessivo di circa 1,7 milioni di euro per i cantieri che andranno avanti fino alla fine di settembre. Di questi, 450 mila euro sono stati già destinati a numerose strade del centro e delle frazioni: ieri è toccato a via Curtatone a Boara, oggi a via Custoza, nei prossimi giorni le ruspe passeranno in viale Tre Martiri (tra l'incrocio con via De Polzer e la Questura), viale della Pace, la centralissima via Mazzini e molte altre che attualmente sono in pessime condizioni.

ACCORDO-QUADRO

È stato poi approvato un accordo-quadro biennale da 1,2 milioni di euro, per cui all'occorrenza si attingerà da questo tesoretto per far fare nel giro di qualche giorno i lavori necessari, senza più ricorrere a gare e all'avvio di iter burocratici infiniti. A queste risorse si aggiungono altri 500 mila euro messi già da parte nei giorni scorsi e poi ancora 500 mila euro di cui si discuterà oggi in aula consiliare. Queste risorse provengono dalle multe comminate dalla Polizia Locale che per legge vanno usate solamente per lavori infrastrutturali, non per colmare altre voci di bilancio. Saranno indirizzati a lavori straordinari, di massima urgenza. Per tappare le buche, quindi per interventi minori e ordinari, si ricorrerà ad altri 172 mila euro. Per la sistemazione della segnaletica (orizzontale e verticale) pronti 77 mila euro.

SPESE STRAORDINARIE

Erano anni che Palazzo Nodari non investiva così tanti soldi per la riparazione delle strade: stando ai dati in possesso della Ragioneria del Comune, non risultano voci di spesa così cospicue durante la passata Amministrazione. La speranza di molti è che queste risorse siano usate per risolvere definitivamente i problemi di due strade ad alta percorrenza che fungono da accesso alla città, viale Porta Adige e viale Porta Po. La prima è quella che conduce verso Boara e Padova: qui le buche sono diventate davvero pericolose, una è talmente profonda da lasciar intravedere lo strato di asfalto originario. Dagli uffici tecnici dei Lavori Pubblici fanno sapere che lì andrà fatto un lavoro radicale: la mancata manutenzione degli anni passati ha reso necessario il rifacimento del sottofondo, per cui andrà completamente grattato via uno strato di 30 centimetri e poi steso il nuovo bitume. Il costo è enorme, circa il doppio di una normale asfaltatura.

Viale Porta Po, invece, ha il suo tallone d'Achille in corrispondenza della rotatoria con viale delle Industrie. All'altezza della Sicc è stata tappata solo martedì una voragine che per giorni è stata esclusivamente segnalata con un cartello stradale, ma la parte messa peggio è l'intera carreggiata della rotatoria, dove ci sono scalini che rischiano di far scivolare scooteristi e motociclisti.

A.Luc.

