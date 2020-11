L'EPIDEMIA

ROVIGO Altre 128 positività in 23 ore, dalle 16 di giovedì alle 15 di ieri. Un campanello di allarme lo fa risuonare quella scoperta all'interno dell'ospedale di Rovigo, in una 81enne rodigina, ricoverata nel reparto di Geriatria. Una positività che fa scattare tutti i protocolli previsti per abbattere il rischio di diffusione del contagio. L'Ulss sottolinea come l'anziana fosse risultata negativa al tampone eseguito al momento del ricovero, mentre l'esito è stato di segno opposto al tampone eseguito successivamente, proprio perché, visti i precedenti casi di persone ricoverate durante la cosiddetta fase finestra, cioè durante la fase di incubazione del virus, e per evitare focolai interni, tutti i degenti ospedalieri dei reparti non-Covid, chiamati puliti, vengono sottoposti a screening ogni quattro giorni. L'81enne è stata subito trasferita in Area Medica Covid a Trecenta.

LE CASE DI RIPOSO

Altri tre contagi, poi, sono stati accertati nell'ambito delle strutture residenziali per anziani, due delle quali, quella di un operatore e di un ospite, nella casa di riposo La Rosa dei venti di Rosolina, terza Rsa teatro di un focolaio in questa seconda ondata epidemica dopo La Residence di Ficarolo e la Casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine. Nella struttura di Rosolina ci sono al momento 18 ospiti e 5 operatori positivi, in quella di Ficarolo 47 ospiti e 3 operatori, in quella di Fratta 24 ospiti e 14 operatori. Ieri è emersa anche la positività di un terzo operatore della Casa Albergo per anziani di Lendinara e sono in tutto 12 le strutture con almeno un caso di positività, in nove si tratta solo di operatori. «Quello delle case di riposo ha sottolineato ieri nel consueto punto di aggiornamento Covid il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella - è un fronte importante per la fragilità di queste strutture di fronte al rischio di contagio e per il numero delle persone interessate, circa 5mila fra ospiti e operatori in tutto il Polesine. In questo momento abbiamo tre strutture caratterizzate dalla presenza di un focolaio, La Residence di Ficarolo e la Casa Sacra Famiglia di Fratta, dove è insorto ormai alcune settimane fa, e La Rosa dei venti, autorizzata ma non ancora accreditata, dove ci attendiamo un ulteriore aumento delle positività fra gli ospiti perché il focolaio è iniziato solo pochi giorni fa e sono in corso gli screening a intervalli cadenzati. Inutile dire che sono state poste in atto tutte le azioni di isolamento degli ospiti positivi e dei contatti stretti. I nostri operatori sono presenti in queste strutture per dare una mano nell'organizzazione delle azioni di gestione del focolaio. In tutto sono 88 gli ospiti positivi nelle tre strutture, su un totale di 2.567 ospiti di tutte le strutture polesane. Numeri ancora contenuti se li confrontiamo con altre realtà regionali e nazionali. Gli operatori positivi sono 39 su un totale di 2.232, e anche qui si tratta di una percentuale contenuta. Nel complesso, le case di risposo stanno reggendo anche questa seconda ondata di contagio, con uno sforzo importante dal punto di vista della operatività e ancor più dal punto di vista relazionale perché, per ragioni di sicurezza, le visite sono sospese».

IL FRONTE SCOLASTICO

Due, invece, le nuove positività in ambito scolastico, quella di una maestra della scuola materna Beata Maria Chiara Nanetti di Santa Maria Maddalena e quella di un bambino della scuola elementare di Bosaro, con compagni, insegnanti e personale Ata che saranno sottoposti a tampone dalle Usca. Dal punto di vista dei numeri, resta fermo a 104 il numero dei ricoverati, 10 dei quali in Terapia intensiva. Questo, nonostante un certo ricambio, con cinque dimissioni e cinque ingressi, fra i quali quelli di una 64enne ed un 63enne arrivati al Pronto soccorso con sintomi rilevanti e di due persone che, invece, erano già risultate positive nei giorni scorsi ed erano in isolamento domiciliare ma sono peggiorati. Insieme alle nuove positività ieri sono emerse anche altre 49 nuove guarigioni, che fanno salire a 984 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia su un totale di 3.171 contagi.

ATTIVITÀ DI TRACCIAMENTO

I polesani attualmente positivi sono 2.112, mentre sono 2.799 quelli che si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Delle 128 nuove positività, 49 sono di persone già in isolamento domiciliare.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA