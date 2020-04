IL PUNTO SANITARIO

ROVIGO Il Coronavirus fa altre due vittime in Polesine, anche se ieri il numero di guariti, due, fra i quali anche quello della rocciosa e arzilla 95enne ospite di Casa serena, è stato superiore a quello dei nuovi contagiati, con un singolo caso, sempre legato al focolaio divampato nel reparto di Geriatria dell'ospedale di Rovigo, di una 62enne infermiera, già stata in isolamento domiciliare cautelare dopo che erano emerse le prime positività. Il primo campanello d'allarme nella Geriatria era risuonato il 31 marzo, con il riscontro della positività in un anziano, residente a Este, che dopo la chiusura dell'ospedale di Schiavonia, il 20 marzo era stato ricoverato a Rovigo per un'importante patologia. Era asintomatico, aveva spiegato il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, e lo era stato per tutto il periodo di degenza in Geriatria, ma probabilmente covava il virus e la sua positività è emersa solo quando, in previsione del trasferimento in una struttura residenziale per anziani del Padovano, è stato sottoposto al tampone. Ed è proprio Rolando Carboni, 73 anni, di Este, uno dei due decessi emersi ieri. Si è spento nel pomeriggio di Pasqua nonostante l'impegno profuso dallo staff dell'ospedale Covid di Trecenta, dove era stato trasferito il 31 marzo. In Geriatria, dove dal 6 aprile non si eseguono più ricoveri, il primo giro di tamponi fra i 48 operatori e fra i 36 pazienti aveva evidenziato la positività di 10 pazienti e di un infermiere. A questi si erano poi aggiunti altri 13 pazienti e altre 4 Oss, due delle quali residenti fuori provincia.

L'ALTRA VITTIMA

Nel giorno di Pasqua, delle 9 positività emerse, 7 sono sempre riconducibili allo focolaio di Geriatria, 4 infermieri, due dei quali residenti nel Ferrarese, e tre Oss. Gli altri due casi positivi di domenica sono stati quelli di una 68enne rodigina, medico in un ospedale veronese, e di suo marito. Ieri mattina, invece, si è spento il 66enne Silvano Peccenini, originario di Stienta e residente a Frassinelle, già titolare del famoso Il Pontile di Malcantone, a Santa Maria Maddalena, il ristorante e pizzeria galleggiante sul Po con attracco per le imbarcazioni. Sposato e padre di due figlie, era ricoverato da una ventina di giorni e sembrava aver imboccato la strada del miglioramento, quando le sue condizioni sembrano essere repentinamente e drammaticamente precipitate. A dare il triste annuncio, con le campane a morto risuonate ieri in paese, è stato il sindaco di Frassinelle Renzo Calzavarini: «Con estremo dolore sono a comunicarvi che nella mattinata ci ha lasciati il carissimo Silvano Peccenini. Ha lottato contro il Coronavirus con tutte le sue forze e quando sembrava fosse riuscito a sconfiggerlo, la situazione è peggiorata. Nel rinnovare il cordoglio alla famiglia, l'amministrazione invita tutti i cittadini, gli enti, le istituzioni, le attività commerciali e produttive, le organizzazioni sociali, culturali e sportive a esprimere la propria adesione al lutto nelle forme ritenute più opportune (una fascia, un lenzuolo, o altro di nero)». Ieri e oggi sono state indicate dal sindaco come giornate di lutto cittadino.

CONTAGI

Al bilancio purtroppo tragico sul fronte dei decessi, arrivati a 20, compresi quelli dei due residenti nel Padovano e spentisi nelle strutture polesane, fa da contraltare una situazione del contagio che sembra essere tornata sotto controllo. E con le due guarigioni registrate ieri, per un totale di 51, il numero complessivo delle persone attualmente contagiate retrocede addirittura di un'unità. Anche la situazione delle strutture residenziali, chiuso il primo giro di screening, sembra essere sotto controllo. Dei circa duemila tamponi eseguiti agli ospiti, con 8 ancora in attesa di esito, i casi positivi sono 38 e tutti già emersi nei giorni scorsi: 3 disabili psichici degli Istituti polesani di Ficarolo, 4 anziani non autosufficienti e 25 disabili psichici della Casa Sacra Famiglia di Fratta, 6 ospiti della Piccola Casa di padre Leopoldo di Rovigo. Dei circa 1.700 tamponi eseguiti al personale, con 855 ancora in attesa di risposta, 13 i casi positivi, 12 a Fratta e l'operatore di Villa Tamerici. I dipendenti dell'Ulss risultati positivi sono 28, ma due sono già guariti. I ricoverati sono 52, tutti a Trecenta, 9 in Terapia intensiva.

«Numeri molto contenuti, a fronte della realtà di altre province - rimarca Compostella - che ribadiscono, ancora una volta, come le fonti di possibile contagio siano state individuate e circoscritte: dobbiamo continuare a essere responsabili».

Francesco Campi

