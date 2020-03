ALTO POLESINE

ROVIGO Un viavai continuo di mezzi tra le due province e zero controlli sui ponti sull'Adige nel territorio di Lusia. Il primo lunedì dopo il decreto che impone lo stop alla libera circolazione da e per la provincia di Padova, definita come zona arancione, sembra proprio un giorno come un altro presso i ponti nel territorio di Lusia che collegano la capitale degli orti alla Bassa padovana, in particolare ai comuni di Barbona e Sant'Urbano. Sostando per pochi minuti accanto ai due ponti si nota, infatti, che non c'è alcun tipo di controllo o limitazione per chi li attraversa e c'è un continuo andirivieni di veicoli tra le due province. Viene spontaneo chiedersi se davvero tutti abbiano motivi di lavoro, di stretta necessità o di assistere un parente solo che abita sull'altra sponda, ovvero i motivi di deroga previsti dal decreto. Chi controlla? Al momento, nessuno.

NESSUNA DISPOSIZIONE

Pare che le polizie locali siano chiamate a fare i controlli sulla viabilità ordinaria così come i Carabinieri, ma le amministrazioni comunali di Lusia e Barbona, due comunità separate dall'Adige ma legate a doppio filo per moltissimi aspetti, spiegano di non aver ricevuto alcuna disposizione. Nulla che chieda loro, ad esempio, di attivare la Polizia locale per effettuare dei controlli. Peraltro il numero di agenti in organico nei comuni di piccole dimensioni è talmente esiguo che disporre ipotetici posti di blocco per monitorare gli spostamenti tra una sponda e l'altra del fiume sarebbe a dir poco arduo.

I SINDACI

Lo sottolinea il sindaco di Lusia Luca Prando, che con un po' di stupore risponde sull'assenza di vigilanza ai ponti. «Non c'è il filo spinato sul confine, non abbiamo ricevuto alcuna disposizione perciò non ho predisposto nessuna pattuglia spiega Facciamo i normali controlli del territorio e se l'agente di Polizia locale ferma qualcuno chiede la provenienza, guarda e controlla se ha il permesso di transito per motivi di lavoro o altri motivi validi, altrimenti lo deve respingere o sanzionare». Per quanto riguarda i due ponti di Lusia, comunque, sarebbe semplice controllare chi è transitato: entrambi infatti sono sorvegliati da varchi elettronici che oltre a registrare le immagini rilevano e memorizzano le targhe dei veicoli. «Il decreto prevede in effetti anche la possibilità di effettuare un controllo a posteriori dei permessi - aggiunge Prando Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni, ma non penso che ci diranno che dobbiamo presidiare i ponti, non abbiamo neanche il personale per farlo: abbiamo un solo vigile, dovremmo dividerlo a metà tra i due ponti?». Un'analoga lettura è quella fornita da Francesco Peotta, sindaco di Barbona, comune della provincia di Padova che è, per così dire, gemellato con Lusia. Le due comunità sono profondamente interconnesse per motivi di parentele (molti hanno familiari sulla sponda opposta), religiosi (metà del territorio di Barbona ricade nella parrocchia di Lusia e quindi nella Diocesi di Adria-Rovigo) ed economici, con numerose attività legate e i produttori agricoli del paese padovano che portano i loro prodotti al Mercato ortofrutticolo di Lusia. «Non è una questione di check-point, ma di controlli nel territorio dice Peotta Come ente locale non abbiamo avuto disposizioni, noi da anni abbiamo un servizio di Polizia locale in convenzione con altri comuni in fase di rinnovo ma se ci venisse chiesto di disporre controlli dovremmo ricorrere ad altre risorse». Peraltro sul ponte tra Lusia e Barbona e ai piedi di esso, sottolinea il sindaco, passano strade di competenza provinciale. «L'idea che si prospetta è invece quella di un controllo sistematico a campione da parte delle forze dell'ordine, che nella loro attività - spiega Peotta - oltre alle verifiche di routine chiederanno anche il motivo per cui una persona circola».

