L'ALLARME

ROVIGO Quarantasei persone positive al Covid-19 e tre morti negli ultimi dieci giorni delineano la pesante situazione di Castelnovo Bariano, emblematica del rialzo dei contagi che vivono in queste settimane i comuni della punta più estrema del Polesine al confine con la Lombardia. In queste prime giornate da zona rossa per la regione, nel lembo più occidentale della provincia alcuni comuni affrontano le maggiori difficoltà dall'inizio dell'epidemia nel contrastare la diffusione del virus. A Castelnovo Bariano sono, appunto, 46 gli abitanti positivi, dei quali due ricoverati in ospedale. Il paese sta vivendo una sequenza di lutti a causa del virus perché la morte di una pensionata 71enne avvenuta due giorni fa, porta a tre il numero di decessi in soli dieci giorni.

IL DOLORE

«Sono venute a mancare delle buonissime persone, purtroppo avevano tutte e tre un'età avanzata e patologie pregresse, in paese ci conosciamo tutti e il cordoglio è grande», spiega il sindaco di Castelnovo, Massimo Biancardi. Per il primo cittadino, alla guida del comune che conta circa 2.650 residenti, la preoccupazione è tanta. Il numero dei contagi, che oggi in pratica rivela un tasso di un positivo ogni 57 abitanti, è il più alto dall'inizio della pandemia. A fine febbraio nelle scuole elementari locali erano state riscontrate positività tra gli alunni, ma la situazione è risultata subito circoscritta nell'esito negativo dello screening fatto nei primi giorni di marzo per elementari e medie.

«Purtroppo la situazione è molto delicata, siamo preoccupati per le persone ricoverate e per il rialzo della curva dei contagi - riprende Biancardi - durante la prima ondata si azzeravano, ora si fa fatica a contenerli. Un giorno si registra la guarigione di 5 o 6 persone, il giorno dopo il numero dei contagiati si rialza».

Il numero fa presto a salire anche perché si parla di interi nuclei familiari in cui un componente viene a contatto col virus in ambito lavorativo. «In paese tutti rispettano le regole, in questi giorni non passa un'anima in centro - dice Biancardi - l'infezione avviene in ambito lavorativo, forse siamo più colpiti anche perché siamo zona di confine. Le zone di lavoro per i castelnovesi sono Sermide e Ostiglia in Lombardia e Legnago nel Veronese, la gente si sposta anche di 50 chilometri per andare a lavorare».

GLI ALTRI PAESI

Un rialzo numerico dei contagi, ma più contenuto, interessa anche altri comuni dell'area. A Bergantino il sindaco Lara Chiccoli, che prima dell'introduzione della zona rossa aveva dovuto chiudere la scuola media per tre casi di variante inglese tra i ragazzi, riferisce di avere attualmente in paese 21 persone positive, delle quali quattro ricoverate. «Una persona purtroppo è venuta a mancare, aveva patologie pregresse e il Covid-19 ha complicato le sue condizioni - precisa Chiccoli - ora speriamo in una pronta guarigione soprattutto per le persone ricoverate, tra le quali sono anche persone non anziane. Nelle ultime due settimane abbiamo registrato un aumento dei casi, ma da venerdì a oggi (ieri per chi legge, ndr) la crescita si è fermata e questo ci fa ben sperare».

Il sindaco di Melara, Anna Marchesini, racconta di contare attualmente una ventina di casi in paese, dei quali quattro ricoverati. «Siamo preoccupati soprattutto per chi è ricoverato, il numero dei contagi per noi è abbastanza stabile e si tratta di situazioni in ambito familiare e amicale, segno che forse si è allentata un po' l'attenzione».

Anche per Melara e Bergantino è plausibile ipotizzare che a incidere sulla situazione siano gli spostamenti di lavoro, soprattutto nel Mantovano.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

