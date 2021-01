«La seconda ondata della pandemia è drammatica per il Polesine. Dobbiamo credere alla speranza del vaccino». Il sindaco Edoardo Gaffeo non nasconde la preoccupazione per i nuovi casi di Covid delle ultime settimane, in città e frazioni. «Questa seconda fase si sta rivelando decisamente peggiore della prima. Siamo di fronte a una situazione molto complicata. Se la prima ondata del Coronavirus è stata clemente con la nostra provincia, questa seconda fase si sta rivelando decisamente peggiore. A dicembre la media di mortalità è del 50% superiore a quella dello stesso mese degli anni precedenti. Numeri impressionanti che ci danno un'idea di quanto sia pesante la situazione». «L'amministrazione comunale ha detto il primo cittadino - sta cercando di fare il possibile per limitare i danni sulla base delle nostre possibilità e mettendo tutte le risorse che abbiamo a disposizione». Secondo il sindaco, la luce in fondo al tunnel arriverà, anche per Rovigo, grazie al vaccino. «Ci aspettano mesi ancora complicati, il vaccino è una speranza sulla quale dobbiamo credere - ha detto ieri - La comunità rodigina risponderà responsabilmente all'appello. Un'alta adesione alla profilassi anticovid ci permetterà di tornare a progettare il futuro e rimettere in moto la vita sociale ed economica della nostra città». Il Comune avrà un ruolo chiave sul fronte della campagna di vaccinazione che si intensificherà nelle prossime settimane. «Metterà a disposizione degli spazi per accelerare la immunizzazione della popolazione di città e frazioni ha detto Gaffeo -, siamo già al lavoro con l'Ulss per attrezzare alcuni stabili e spazi (dove saranno collocati dei gazebo) dove i rodigini potranno vaccinarsi». «La speranza ha sottolineato è che l'adesione sia alta, proprio come è sempre stato per la nostra provincia sul fronte delle vaccinazioni». Sono circa 3 mila, per il momento, tra operatori sanitari e anziani, i vaccinati in provincia. Ancora troppo bassa però l'adesione nelle Rsa da parte degli operatori con un 17% che ha manifestato dissenso a sottoporsi alla profilassi anti Covid. Per il personale sanitario l'adesione è invece altissima e tocca quasi il 100 per cento.

