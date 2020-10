L'APPUNTAMENTO

TEOLO «In questo particolare anno funestato dagli eventi pandemici noti e nel quale festeggiamo il centenario della nostra sezione, i rintocchi della piccola campana alpina ci chiamano ancora più prepotentemente intorno alla Madonna del Grappa per non dimenticare ed onorare le nostre Penne Mozze». Questo il messaggio-invito che il presidente degli Alpini padovani Roberto Scarpa aveva inviato agli oltre tremila soci (compresi quelli del Polesine: Rovigo, Adria, Occhiobello-Santa Maria Maddalena e Porto Tolle) e ieri pomeriggio le rappresentanze dei quaranta gruppi sul Monte dei Colli Euganei, dove dal 1970 si tiene il raduno sezionale di ottobre, non sono mancate per il primo momento della celebrazione del secolo di vita della sezione. Monte della Madonna, con quel monumento della memoria che è uno dei segni distintivi degli Alpini, presenta sul piazzale retrostante il complesso monastico benedettino una statua della Vergine, opera dello scultore Adolfo Rollo. Ieri pomeriggio, fra le Penne Nere protagoniste di una sobria cerimonia in ricordo dei Caduti, non è mancata la presenza del sindaco di Vo' Giuliano Martini, che ha espresso il riconoscimento per la generosa opera svolta dagli alpini in favore della popolazione del suo comune durante il periodo della zona rossa. Gli ha fatto eco il primo cittadino di Teolo, Moreno Valdisolo, per sottolineare che un'Italia senza gli alpini non è concepibile. Il presidente sezionale Roberto Scarpa ha sottolineato il senso della presenza scarpona sul Monte della Madonna: la devozione mariana, la memoria delle Penne Mozze, e ha ricordato come cinquant'anni fa, a portare la statua sul piazzale, fra i quattro soci dell'Ana, ci fosse anche Aldo Casellato, ultimo superstite, presente ieri e applaudito dai commilitoni. Infine, la corona d'alloro deposta alla stele in memoria dei Caduti. Oggi ci sarà la festa al velodromo Monti, con la presenza del Labaro dell'Ana sul quale risplendono 216 medaglie d'oro, scortato dal presidente nazionale Sebastiano Favero. L'appuntamento è per le 10.30.

Giovanni Lugaresi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA