CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALLARME SICUREZZAROVIGO Più che una festa, è un grido di protesta per dire basta alle morti e agli infortuni sul lavoro. In occasione delle celebrazioni del Primo Maggio i sindacati oggi, dalle 16 alle 23, scenderanno in piazza Matteotti per il tradizionale concerto, organizzato da Cgil, Cisl e Uil. Lo scopo principale della manifestazione sarà però puntare i riflettori sull'alto numero di lavoratori che in Polesine continuano a perdere la vita o a ferirsi gravemente all'interno delle aziende del territorio.PREVENZIONE«La sicurezza è il...