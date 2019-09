CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLARME PFASROVIGO In che acque ci troviamo? Il Polesine, la terra fra i due grandi fiumi Adige e Po, solcata da una rete di canali usati per irrigare le campagne, intensivamente coltivate, senza contare le lagune utilizzate per la molluschicoltura, oltre al Delta e al mare, punto di forza del suo turismo, è volente o nolente inscindibilmente legato all'acqua e i campanelli d'allarme arrivati negli ultimi tempi non sono da sottovalutare. L'allarme salmonella, di per sé, non sembra rappresentare un'emergenza ambientale o sanitaria, anche se...