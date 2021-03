ALLARME MOVIDA

ROVIGO Ecco il giro di vite. «I controlli saranno intensificati». Parole, quelle del prefetto Maddalena De Luca, che seguono le scene di affollamento del centro storico durante la giornata di sabato e che non sono andate affatto giù alla rappresentante territoriale del Governo. Si chiude così l'ultimo weekend arancione del Polesine e del resto del Veneto, ripiombato dopo circa un mese nel secondo grado di rischio, con la promessa che per il prossimo fine settimana, nel quale bar e ristoranti rimarranno aperti solo per l'asporto, il monitoraggio da parte delle forze dell'ordine sarà inflessibile.

IL SOPRALLUOGO

Nel tardo pomeriggio di ieri il prefetto ha spiegato di avere fatto un giro nelle piazze per constatare quale fosse la situazione, rimanendo soddisfatta per non avere assistito al preoccupante panorama di appena 24 ore prima. «Ho visto scene rassicuranti - ammette De Luca - Sono tornata a casa soddisfatta, perché ho visto tutti con la mascherina sul volto». La serenità, però, è rapidamente scomparsa chiedendole un parere rispetto a quanto visto sabato: «Troppa gente. Il numero delle persone in giro era effettivamente alto, anche se a livello sanzionatorio le contravvenzioni sono state limitate. Nel fine settimana sono stati effettuati 500 controlli, con solo cinque contestazioni. A parte un locale, tutte le altre sanzioni sono state elevate per l'inosservanza del coprifuoco. Ma è chiaro che i numeri dell'andamento epidemiologico sono in aumento, è sotto gli occhi di tutti, seppure nella nostra provincia siano leggermente migliori rispetto al resto della regione. Il problema è che partiamo da una curva sempre più alta: ad innescare una terza ondata sono proprio questi comportamenti ed è oltremodo difficile poi riuscire a controllarla».

CIRCOLARE MINISTERIALE

Nella giornata di sabato il ministero dell'Interno ha inviato una circolare a tutti i prefetti, indicando la necessità di inasprire i controlli sulla cosiddetta movida e, caso che però al momento non riguarda Rovigo, anche sulle zone rosse. «È un provvedimento analogo a quelli precedenti diramati nelle scorse settimane del Viminale - spiega il prefetto De Luca - Indica la necessità di aumentare l'attenzione, focalizzando i controlli del fine settimana. Deriva dal fatto che in giro per l'Italia si sono viste scene che avremmo preferito non vedere. Scene di irresponsabilità e superficialità. Questa circolare è un richiamo a intensificare i controlli, ma anche ad aumentare la campagna di informazione alla popolazione».

I CONTROLLI

Sì, perché l'attività di Polizia e Carabinieri non è solo sanzionatoria, ma anche di controllo, quindi anche per richiamare all'attenzione delle persone l'importanza di rispettare le tre basilari regole con cui abbiamo a che fare da un anno a questa parte: distanziamento, lavaggio frequente delle mani e utilizzo delle mascherine. «Non è il momento di abbassare la guardia, perché finché non si arriva a una copertura vaccinale è fondamentale l'uso di queste regole» ha infatti specificato il prefetto rodigino. Secondo De Luca, infatti, il problema non si trova tra i tavolini dei locali, ma tra gli assembramenti. «Tra gli esercizi c'è una generalizzata osservanza degli orari e delle regole, in particolar modo sul numero di persone presenti al tavolo per mantenere le distanze di sicurezza: non abbiamo registrato inosservanze. È più un problema il gruppo di persone in piedi, chi non è seduto a consumare. Sono un problema perché bisogna sempre richiamarli al rispetto del distanziamento. La prima modalità di intervento è il richiamo verbale per il rispetto delle misure di contenimento del contagio, solo in caso di reiterazione da parti di chi non fa tesoro dell'ammonimento si interviene con la sanzione».

DIVIETI INASPRITI

Parole che non sono proferite a caso: da oggi si potrà circolare all'interno dei confini comunali e la chiusura dei locali non è un pretesto per uscire liberamente dimenticando le regole. Anche perché «in considerazione dell'andamento della curva, il Governo sta valutando anche adozione di eventuali misure più restrittive», per cui saranno i comportamenti di tutti a dissuadere lo Stato da eventuali ulteriori limitazioni.

Alberto Lucchin

