VILLADOSE

Non si fermano le segnalazioni di furti nelle abitazioni, soprattutto nel tardo pomeriggio e con prevalenza il venerdì e il sabato. Le famiglie villadosane vivono da settimane nel timore di avere qualche spiacevole visita. Circa quindici giorni fa è stata presa di mira un'abitazione in via Liona, che già era stata oggetto di furto poco più di un anno fa. Mentre lo scorso lunedì è stata derubata della pensione e di qualche prezioso una signora in via Matteotti che si era recata da una vicina di casa. Nel fine settimana è stata visitata un'abitazione in una laterale di via De Gasperi mentre sono stati segnalati furti anche in via Comelico e via Enzo Duse.

EPISODI IN SERIE

L'altra sera invece è a Canale che i malviventi si sono fatti notare per la seconda volta infrangendo le inferriate di un'abitazione per introdursi nella stessa e metterla sottosopra a pochi giorni di distanza. E infine giovedì sera, un'abitazione di una laterale di via Liona ha subito un furto nonostante l'impianto di videosorveglianza che si spera possa aiutare gli inquirenti ad assicurare i malviventi alla legge. Intanto oltre agli inviti a prestare la massima attenzione ed usare le possibili difese da questo crimine è stato segnalato che alcune sere fa si sono verificati degli strani episodi. In alcuni casi un uomo e una donna in altri due uomini e una donna suonano i campanelli delle abitazioni e poi si allontanano chiedendo eventualmente scusa e dicendo che si sono sbagliati. Anche in questi casi è meglio segnalare alle forze di polizia in modo che possano presto chiudere il cerchio.

Mirian Pozzato

